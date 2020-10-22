Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начал поставки автоматизированных комплексов подсветки пешеходных переходов на основе гобо-проекторов. Оборудование обеспечивает хорошую видимость «зебры» даже в плохую погоду – во время дождя, тумана или снегопада. Комплекс уже используется в Орле, а до 2024 года появится еще в 4 российских регионах.



Комплекс, разработанный НИИ «Вектор» концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») совместно с технологическими партнерами, состоит из двух гобо-проекторов и двух датчиков движения, размещенных по обеим сторонам пешеходного перехода. Благодаря новой оптической системе с проекционным расстоянием 1:1,1 каждый метр высоты проектора над землей дает 1,1 метра длины изображения.



Световой пучок яркостью 330 люкс делает пешеходный переход видимым с расстояния 200 метров в условиях снега, дождя или тумана. Проекция изображения на проезжую часть происходит за счет прохождения пучка света через трафарет, выполненный из стекла, металла или пленки. Сами проекторы защищены от воздействия низких температур и воды и не нуждаются в обслуживании.

«Комплекс подсветки пешеходного перехода – полностью отечественная разработка. Мы уже начали поставки оборудования в Орловскую область в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до 2024 года мы планируем установить более 2 тысяч подсвечиваемых пешеходных переходов еще в четырех регионах страны. Использование технологии световой проекции позволяет повысить безопасность пешеходов и минимизировать риск наступления ДТП в местах с ограниченной видимостью или некачественным асфальтовым покрытием, а также рядом со школами, больницами и другими социальными объектами», - заявил заместитель генерального директора Концерна «Вега» по коммерческой деятельности Сергей Калмыков.