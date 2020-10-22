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русский водород, электродельфины и история развития "Пластполимер"
22 октября 2020, 14:10
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Международные события, тренды и технологии». В ней приводятся новости об актуальных мировых событиях, трендах и технологиях в электроэнергетике и смежных областях.
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.
Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило ежегодный отчет «Перспективы развития мировой энергетики». Ключевой вывод исследования: стоимость солнечной энергии в большинстве регионов мира снизилась за год на 30-50%, достигнув рекордно низких значений. В наиболее развитых регионах себестоимость солнечной электроэнергии составляет уже $20 за МВт*час или 2 цента за КВт*час.
Как сообщает The Verge, агентство считает, что возобновляемые источники энергии могут занять около 80% рынка уже к 2030 году. При этом строительство не только новых угольных, но и газовых электростанций уже нерентабельно в большинстве стран мира. Отчет 2020 года стал первым, когда МЭА приняло во внимание политику 130 стран, которые ввели субсидии на строительство новых солнечных электростанций. Не менее важную роль также сыграла и пандемия коронавируса, оказывающая значительное влияние на мировое поставки нефти и угля. В наиболее развитых регионах, по данным МЭА, стоимость электроэнергии, вырабатываемой с помощью солнечных панелей, теперь составляет $20 за МВт*ч. В среднем, по Европе и США, текущие расценки варьируются до $35 до 55$ за МВт*ч, а в Китае и Индии ситуация заметно лучше — $20-40 за МВт*ч. Для сравнения, стоимость угля, согласно тому же отчету, в настоящее время колеблется от $55 до $150 за МВт*ч — примерно столько же, сколько было более десяти лет назад.
В докладе говорится, что всего четыре года назад, по данным Всемирного экономического форума, средняя приведенная стоимость солнечной энергии в мире составляла 100 долларов за мегаватт-час. А десять лет назад это было 300 долларов.
«Для проектов с небольшим финансированием, использующих высококачественные ресурсы, фотоэлектрические панели теперь являются самым дешевым источником электроэнергии в истории», — пишут аналитики.
В тоже время ближайшие два десятилетия МЭА охарактеризовало как «весьма неопределенное из-за чрезвычайно бурного воздействия коронавируса» и предложило четыре пути развития до 2040 года, каждый из которых предполагает значительный рост возобновляемых источников энергии.
Первый и ключевой сценарий — это «сценарий заявленной политики» (STEPS), в котором коронавирус будет взять под контроль в 2021 году, а мировая экономика быстро вернется к докризисному состоянию. В таком случае, производство электроэнергии из возобновляемых источников, не связанных с гидроэнергетикой, к 2040 году достигнет 12,8 тыс. ТВт*ч по сравнению с нынешними 2873 ТВт*ч. Это примерно на 8% выше, чем ожидалось в прошлом году, и на 22% выше уровня, ожидаемого в прогнозе от 2018 года.
Ученые из университета Сучжоу, Китайской академии наук, Шанхайского технологического университета и Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) разработали новый метод изготовления печатной электроники, который позволяет создавать электронные устройства с крайне низким уровнем энергопотребления и необычным способом зарядки — с помощью света и радиоволн. Как сообщает TechXplore, подход упростит интеграцию умных устройств в небольшие предметы, окружающую среду и даже в тело человека.
В основу новой технологии легли амбиполярные тонкопленочные транзисторы, которые были изготовлены из углеродных нанотрубок в качестве основного полупроводника. Ученые объясняют, что амбиполярность микросхемы предполагает использование одного полупроводникового материала для переноса как отрицательных, так и положительных электрических зарядов в «глубокой подпороговой проводимости». Последний термин означает, что транзисторы функционируют на сверхнизких рабочих напряжениях и с минимальными значениями энергопотребления.
По словам ученых, электронные схемы, изготовленные по новой технологии, могут питаться от стандартной АА-батареи в течение нескольких миллионов лет, настолько мало энергии они потребляют.
«Наш подход к печатной электронике можно расширить, чтобы создать недорогие устройства без аккумуляторов, которые будут собирать энергию из окружающей среды, например из солнечного света или электромагнитных волн, которые создаются нашими мобильными телефонами и Wi-Fi-станциями», — объясняет один из руководителей исследования Винченцо Пекуниа.
Производство более безопасных и мощных батарей, в которых используются материалы, добытые в стабильных с точки зрения геополитики странах, требуют твердых электролитов и замены лития на натрий. Швейцарские химики предлагают производителям аккумуляторов новый рецепт натрий-ионной батареи, работающей при комнатной температуре.
Литиевые батареи, питающие электронные устройства и электромобили, не идеальны. Жидкий электролит — вещество, проводящее электрический ток между электродами — может вспламениться. Хуже того, основной элемент — литий — добывают лишь в нескольких странах мира, его запасы ограничены, а цены на него постоянно растут.
Специалисты по кристаллографии из Женевского университета разработали негорючий, твердый электролит, действующий при комнатной температуре. Он переносит ионы натрия — вещества, залежи которого есть практически везде и в большом количестве. Кроме того, натрий-ионный аккумулятор мог бы быть мощнее литиевого, пишет EurekAlert.
Эти два элемента — натрий и литий — находятся рядом в периодической таблице. Проблема в том, что натрий тяжелее своего родственника. Это значит, что ему труднее двигаться в электролите. Несколько лет назад японские и американские ученые обнаружили, что гидрокарбонаты хорошо проводят натрий при температуре 120 °C, что не слишком удобно для повседневных батарей.
Швейцарские ученые решили понизить проводящую температуру. С помощью кристаллографии им удалось заставить гидрокарбонаты работать в качестве электролитов в диапазоне от комнатной температуры до 250 градусов Цельсия, без риска воспламенения. Более того, гидрокарбонаты сопротивляются разности потенциалов, то есть батареи могут запасать больше энергии.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона, в сотрудничестве с компаниями Xtera и KDDI Research, смогли добиться рекордной скорости передачи данных по оптическому кабелю. Скорость составила 178 терабит в секунду, что на 20 процентов превышает предыдущий рекорд, установленный исследователями из Японии. Такой скорости удалось добиться за счёт передачи в гораздо большем диапазоне длин волн по сравнению с используемым в настоящее время в телекоммуникационных системах. Ширина диапазона, использованного исследователями, составила 16.8 ТГц в то время, как в существующих системах передача ведётся, как правило, в ширине 4.5 ТГц.
Исследователи использовали несколько технологий усиления сигнала на разных длинах волн, а также использовали оптимальные сочетания фазы, яркости и поляризации света для передачи данных.
Ещё одним существенным преимуществом технологии является её дешевизна и простота внедрения. Для передачи сигнала может использоваться уже смонтированное оптоволокно, требуется только модернизация усилителей сигнала, устанавливаемых на каждые 40-100 км длины кабеля, что в совокупности значительно ниже стоимости прокладки нового оптоволокна в условиях городской застройки.
В Европейском союзе начат проект TIGON по формированию сетевых архитектур на базе постоянного тока (DC). В его рамках планируется разработать технологию и продемонстрировать, как микросети постоянного тока (DC) смогут помочь энергосистемам Европейского Союза (ЕС) стать более экологичными, эффективными и устойчивыми.
В TIGON участвуют 15 партнеров из восьми европейских государств-членов Союза, в том числе промышленные компании и некоммерческие организации. Партнерство обеспечивает необходимый опыт в таких областях, как силовая электроника, кибербезопасность, стандартизация и т.д. Программа ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 частично финансирует проект стоимостью 9,4 миллиона долларов (США), который вписывается в более широкие планы ЕС по построению будущего с низким уровнем выбросов углерода и устойчивостью к изменению климата.
Электрические сети в мире работают в основном на переменном токе (AC). В то же время растёт доля возобновляемых источников энергии, которые генерируют постоянный ток, что требует дополнительного оборудования для его преобразования. Кроме того, с учётом переменчивости выработки солнечных и ветровых электростанций всё большую популярность приобретают аккумуляторы, системы накопления энергии, а это снова постоянный ток. С другой стороны, постоянно растут нагрузки постоянного тока от современного электрического оборудования, такого как ноутбуки, электромобили и светодиодное освещение.
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