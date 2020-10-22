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Самая большая солнечная электростанция появится на севере Австралии

Самая большая солнечная электростанция появится на севере Австралии

22 октября 2020, 16:25
Рубрика: За рубежом
Метки: АВСТРАЛИЯ, AAPL, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Австралия, AAPL, СЭС, ВИЭ

Австралия озвучила окончательное место постройки самой большой фермы солнечных панелей в мире! Объект Australia-ASEAN Power Link стоимостью около 14 миллиардов долларов будет возведен на севере страны, в регионе Северная территория.

Проект Australia-ASEAN Power Link разработан сингапурской компанией Sun Cable. Начало строительства планируется в середине 2023 года, а сдача объекта в эксплуатацию в начале 2026 года. Помимо самой фермы, которая будет занимать 14 000 гектаров, Sun Cable проведут подводный кабель длиной 3700 километров, который будет поставлять электроэнергию с фермы в Сингапур и Индонезию. Чтобы эта система передачи работала, также будет построена самая большая в мире батарея, которая будет размещена на северном побережье Австралии. Часть электроэнергии все же войдет в местную сеть, но большая часть будет экспортироваться.

Ожидается, что экспортируемое электричество обеспечит электроэнергией более 1 миллиона сингапурцев, то есть около 20% населения. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы обеспечить электроэнергией и индонезийцев.

На данный момент проект находится на стадии оценки экологическими службами. Если все пойдет по плану, подключение Сингапура к такой сети может стать переломным моментом не только для солнечной энергетики, но и для сектора возобновляемой энергетики в целом. Эксперты ожидают, что этот пример передачи «зеленой» энергии по международным сетям, которые могут быть проложены через океан, может стать заразительным для других стран.

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