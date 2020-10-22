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Сквер Победы в Павловске получил светодиодное освещение досрочно

Сквер Победы в Павловске получил светодиодное освещение досрочно

22 октября 2020, 17:44
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ

На территории сквера Победы (Солдатского сквера) в самом центре Павловска стало светло, комфортно и безопасно по вечерам. Аллеи садово-паркового пространства осветили 48 светодиодных светильников общей потребляемой мощностью около 2 кВт. Подключение наружного освещения сквера выполнено досрочно.

В жилых комплексах, расположенных недалеко от садово-паркового пространства, проживают свыше 1500 жителей. Теперь парк стал излюбленным местом прогулок горожан не только днем, но и по вечерам. Линии электроснабжения протяженностью 800 метров выполнены в кабельном исполнении.

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполнило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика». Подключение вновь построенного освещения реализовано силами СПб ГБУ «Ленсвет».

Сквер Победы разбит после Великой Отечественной войны в 1956-1958 годах. Он находится между улицей Мичурина, Медвежьим переулком и Лебединой улицей. В центре сквера находится памятник солдату «Алёша» - собирательный образ, символизирующий русского солдата. Он был открыт в память о всех воинах-освободителях города, которые отважно сражались за город, за Родину. СПб ГБУ «Ленсвет» планирует оборудовать подсветкой памятник в 2021 году в рамках программы подсветки городских скульптур и памятников.

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