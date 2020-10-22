На территории сквера Победы (Солдатского сквера) в самом центре Павловска стало светло, комфортно и безопасно по вечерам. Аллеи садово-паркового пространства осветили 48 светодиодных светильников общей потребляемой мощностью около 2 кВт. Подключение наружного освещения сквера выполнено досрочно.

В жилых комплексах, расположенных недалеко от садово-паркового пространства, проживают свыше 1500 жителей. Теперь парк стал излюбленным местом прогулок горожан не только днем, но и по вечерам. Линии электроснабжения протяженностью 800 метров выполнены в кабельном исполнении.

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполнило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика». Подключение вновь построенного освещения реализовано силами СПб ГБУ «Ленсвет».

Сквер Победы разбит после Великой Отечественной войны в 1956-1958 годах. Он находится между улицей Мичурина, Медвежьим переулком и Лебединой улицей. В центре сквера находится памятник солдату «Алёша» - собирательный образ, символизирующий русского солдата. Он был открыт в память о всех воинах-освободителях города, которые отважно сражались за город, за Родину. СПб ГБУ «Ленсвет» планирует оборудовать подсветкой памятник в 2021 году в рамках программы подсветки городских скульптур и памятников.