В Калуге в четверг, 22 октября из-за повреждения рабочего кабеля остановились троллейбусы по двум маршрутам. Ликвидация последствий может продлиться до конца дня, сообщает управление калужским троллейбусом (УКТ).

"В связи с повреждением рабочего кабеля 6 кВ тяговой подстанции, движение троллейбусов по улицам Грабцевское шоссе, КРЛЗ, Карла Либкнехта, Моторная, Маршала Жукова маршрута №6 осуществляться не будет. Ориентировочное время устранения неисправности - до конца дня 22 октября", - сказали в управлении.

Маршрут №18 будет курсировать от микрорайона Кошелев проект до площади Победы. Отмечается, что на линии, кабель 1968-го год, не выдержал нагрузки. Идут работы по его восстановлению.

Фото: группы "Калужский троллейбус"