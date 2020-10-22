Приказом Росстандарта от 8 октября 2020 г. № 1682 организована деятельность нового технического комитета по стандартизации №372 «Редкие и редкоземельные металлы» (ТК 372).

Редкие и редкоземельные металлы относятся к видам сырья, имеющим стратегическое значение для всех государств с развитым промышленным сектором. Основные перспективные и быстрорастущие области применения таких металлов связаны с производством, в том числе, гибридных автомобилей, ветроэнергетических турбин, телекоммуникационной, компьютерной и телевизионной техники, автокатализаторов и катализаторов для крекинга нефти, лазеров, сверхпроводников и топливных элементов, металлургической продукции с уникальными свойствами.

Регулирование процессов использования редких и редкоземельных металлов при производстве продукции требует научного обоснования, а также нормативно-технического сопровождения.

В связи с необходимостью развития системы стандартизации редких и редкоземельных металлов, обусловленной ростом промышленного производства, модернизации технологий переработки руд редких и редкоземельных металлов и их обширным применением в различных областях промышленности, было принято решение о создании в России нового технического комитета по стандартизации. Инициатива создания нового ТК была высказана в июле текущего года на заседании Научно-координационного совета по вопросам развития промышленности редких и редкоземельных металлов под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Беспрозванных.

Работы по формированию технического комитета были проведены ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», на который были возложены функции по ведению его секретариата. В состав ТК 372 также вошли профессиональные объединения (Ассоциация РМ и РЗМ, Общероссийское объединение «Русрециклинг»), предприятия-производители (АО «Соликамский магниевый завод», АО «ПОЛЕМА», АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и другие), научные и проектные институты (АО «Гиредмет», ФГБУ «ВИМС») и многие другие.

В рамках нового технического комитета по стандартизации, в первую очередь, планируется разработка стандартов в области терминологии, классификации, переработки редкоземельных металлов с учетом новых технических и технологических достижений, разработка стандартов на рудные концентраты для целей корректного расчета налога на добычу полезных ископаемых для редких и редкоземельных металлов, а также дальнейшее участие технического комитета в деятельности по международной стандартизации.