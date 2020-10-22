Правительством Санкт-Петербурга и АО «Активный Компонент» подписан первый специальный инвестиционный контракт на производство широкой линейки фармацевтических субстанций. Ранее подобные контракты заключались только с производителями готовых лекарственных препаратов.

В рамках СПИК будет осуществлено строительство нового производства фармацевтических субстанций «Активного Компонента» в г. Пушкине (Санкт-Петербург), а также модернизация существующего предприятия в промзоне Металлострой для расширения номенклатуры субстанций локального происхождения для производства лекарственных препаратов, а также снижения зависимости от поставок субстанций из Китая и Индии. СПИК предусматривает инвестиции в размере 1,57 млрд рублей.

Мы уже стимулируем производство готовых лекарственных форм по полному циклу на территории России, поэтому сейчас крайне важно сконцентрировать усилия и на производстве субстанций. Подчеркну, что речь идет про локальное производство субстанций по полному циклу, начиная с исходных стадий синтеза. Это важно не только с точки зрения обеспечения лекарственной, но и экономической независимости и безопасности. За счет выстраивания кооперационных цепочек смежные отрасли промышленности, такие, как химия и биотехнологии, получат новый импульс для развития, в том числе с перспективой экспорта. Пандемия и закрытие границ, которые привели к ощутимым ограничениям поставок импортного сырья, подтвердили правильность принятых решений. С появлением нового производства мы не только увеличим объемы, но и расширим номенклатуру субстанций локального происхождения

- заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На новом предприятии будут выпускаться инновационные фармацевтические субстанции, не производящиеся в России. В рамках СПИК планируется кратно увеличить количество изготавливаемых номенклатурных позиций субстанций, предназначенных для производства лекарственных препаратов для лечения таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ-инфекция, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и др.

Петербург гордится своим фармацевтическим кластером. Из-за пандемии значение деятельности этих компаний возросло в разы, но для дальнейшего развития их тоже нужно поддерживать. Новое производство – это новые возможности не только для самой компании, но и для их партнеров, региона, а самое главное для людей: повышается доступность лекарств и снижается зависимость от импорта

- сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Семенов, президент АО «Активный Компонент»:

С приходом пандемии стал очевиден тренд поддержки странами-производителями фармсубстанций, такими как Китай и Индия, в первую очередь, своих внутренних сырьевых рынков, что неизбежно приводит к дефициту активных действующих веществ во всем мире. Кроме того, Правительством России впервые с 2010 года пересмотрен перечень стратегически значимых лекарственных средств. Такие лекарства должны производиться в России по полному производственному циклу, включая синтез субстанции. Мы поставили себе задачу в рамках СПИК самостоятельно синтезировать 19 из 215 позиций субстанций данного перечня, обеспечив российскую фармпромышленность необходимым количеством и ассортиментом субстанций. Теперь это становится возможным благодаря созданию в рамках заключенного СПИК новых производственных мощностей и увеличению количества квалифицированных специалистов на наших заводах.

Справочно:

СПИК заключен 22 октября 2020 года. Общий объем частных инвестиций, привлекаемых для реализации проекта, в том числе в рамках СПИК, превышает 2,7 млрд рублей. Всего в рамках реализации инвестиционного проекта АО «Активный Компонент», в том числе в рамках СПИК, предполагается организовать производство более чем 70 наименований фармацевтических субстанций.