Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выступил с обращением к участникам XIII Евразийского экономического форума в Вероне.

Глава Минпромторга России подчеркнул готовность и открытость российской стороны к взаимодействию и выстраиванию сотрудничества с европейскими и евразийскими партнерами, предметной и конструктивной совместной работе по всем актуальным вопросам глобальной повестки, особенно с учетом происходящих системных изменений мировой экономики.

«Я имею в виду, прежде всего, глобальное переформатирование цепочек поставок и кооперационных связей. Хотел бы предложить нашим иностранным партнёрам посмотреть свежим взглядом на сотрудничество с российскими компаниями даже в тех областях, где рынок, казалось бы, уже сложился. Более того, я уверен: объединив усилия, мы сможем открыть новые горизонты для наших предприятий в самых разных отраслях экономики. Мы заинтересованы в более глубоких формах промышленной кооперации, переходе к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью»,

- отметил Денис Мантуров.

К числу вопросов глобальной повестки, представляющих особый интерес, глава Минпромторга России отнес и внедрение «зеленых технологий», и водородную энергетику, и проблематику «углеродного налога» на выбросы углекислого газа при импорте товаров в ЕС, и увеличение доли национальных валют в торговых операциях, и сотрудничество по линии технического регулирования и стандартизации.

Министр обратил внимание на то, что даже в текущих непростых условиях не прекращается диалог, например, между Россией и Италией. Так, 14 октября в Москве состоялось очередное 17-е заседание Российско-Итальянского Межправительственного Совета в очном формате.

Денис Мантуров особо отметил, что Правительство России повышенное внимание уделяет стимулированию инвестиционно-технологического сотрудничества с иностранными партнерами. Например, в России завершается работа по подготовке обновленной модели специальных инвестиционных контрактов в приоритетных отраслях промышленности. Параллельно с этим, в рамках разработанных комплексных мер поддержки экономики, Правительство России будет поддерживать и развивать высокотехнологичное производство и экспорт российской продукции за рубеж.

Справочно:

Евразийский экономический форум – ежегодное мероприятие, которые традиционно проводится с 2008 г. в октябре в г. Верона (Италия). На форуме обсуждаются вопросы международной экономической и политической повестки.

Участниками форума являются представители бизнеса, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты и ученые. Повестка дня охватывает такие темы, как перспективы развития отношений России и Италии, возможность налаживания взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом.

Ключевыми темами XIII Евразийского экономического форума являются: восстановление экономики и социальной сферы после COVID-19, нефтяная промышленность, газовая промышленность, генетика и здравоохранение, будущее банковской сферы и финансов и др.