Портфельная компания Группы РОСНАНО «Вестас Мэньюфэкчуринг РУС» и созданная при участии РОСНАНО «Гален» стали победителями конкурса «Композиты без границ. AWARDS». Конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности торговли Российской Федерации в рамках форума «Композиты без границ».

ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг РУС» стало победителем в номинации «Серийные изделия из композитов». Компания представила на конкурсе технологию производство лопастей ВЭУ. Лопасть устанавливается на ветрогенераторы производительностью до 4,2МВт. Продукция компании используется как на территории России, так и за рубежом. Технология производства — метод вакуумной инфузии.

ООО «Гален» победило в номинации «Лидер в экспорте композитов». Компания представила конкурс инновационное решение в создании эффективной технологии производства композитной арматуры как серийного продукта, отвечающего стандартам в России, Северной Америки и Стран Ближнего Востока.

В жюри конкурса входят: Ректор МАИ Михаил Погосян, Генеральный директор UMATEX (ГК «Росатом») Александр Тюнин, Генеральный директор ОНПП «Технология» им А. Г. Ромашина» Андрей Силкин, Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский и Ректор «РХТУ им. Д. И. Менделеева» Александр Мажуга.

Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс заявил, что «зеленая» энергетика стала драйвером создания в России индустрии композитных материалов, и теперь пришло время для создания глобального оператора, который бы интегрировал все имеющиеся в стране наработки в этой индустрии.

Об этом он заявил, выступая на VIII Форуме «Композиты без границ», который проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ.

Выступая на Пленарном заседании «Мировые технологические тренды и роль композитов в них» Анатолий Чубайс отметил, что в 2024 году подходит к концу первая программа поддержки возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), в результате которой фактически с нуля была создана целая индустрия ВИЭ, которая в свою очередь «стала драйвером развития композитных материалов».

«Мы уже все убедились, что это не болтовня, не слова, не призывы. Все уже убедились, что важнейшие эффекты не только в энергетике, не только в экологии, не только в Парижском соглашении, но и в промышленности», — сказал он.

Однако, по его словам, сейчас главная задача — это вторая волна поддержки отрасли (ВИЭ ДПМ 2.0), от которой зависит будущее не только «зеленой» энергетики, но и отрасли композитных материалов. Анатолий Чубайс отметил, что сейчас в правительстве идет «сложнейшая дискуссия» в том числе по финансовой части этого вопроса.

«По сути дела, будет ли вторая волна в правильных параметрах означает, что в России будет и гигансткий растущий спрос на пултурзионные технологии в углепластике в самом хай-тэковском материале из всего того, что есть в композитах», — подчеркнул он. По его словам, если «все-таки наши оппоненты нас победят», то придется «закрывать то, что уже построено в стране». «Это будет очень драматическая ситуация», — заявил он.

При этом Анатолий Чубайс отметил: вместо того, чтобы сейчас бороться за сохранение отрасли композитных материалов, пора переходить на новый уровень.

«Мне кажется, что можно всерьез замахиваться на крупного российского оператора, который бы технологически интегировал и стекло, и базальт, и пластик, который бы технологически интегрировал и инфузию, и пултрузию. Мне кажется, что для этого есть предпосылки», — заявил он.

По словам Анатолия Чубайса, это можно было бы осуществить в рамках Национальный проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Именно там, с моей точки зрения, лежит ключ к выходу на создание крупного, глобального российского оператора интегрирующиего те технологические заделы, о которых я сказал», — подчеркнул он.

В мероприятиях Форума также принимали участие Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, Генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, Президент Boeing по России и СНГ Сергей Кравченко и другие.

На площадке Форума международные и российские эксперты, представители государственной и региональной власти, главы крупных корпораций и институтов развития обсудят возможности интеграции российского композитного рынка в мировую повестку, повышения статуса и роли отечественных композитов, популяризации применения передовых материалов в разных отраслях промышленности и расширения круга участников рынка.