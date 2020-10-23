Компания MTT (Machinery Technology Trading) GmbH разрабатывает инновационные экструдеры для производства кабельных изделий с использованием технических и стандартных полимеров, включая фторполимеры. Предлагаемое австрийской компанией экструзионное оборудование используется в производстве автомобильных кабелей, кабелей связи, оптических кабелей и кабелей специального назначения.

Кроме разработки и производства экструдеров, компания MTT выпускает контрольно-измерительные устройства, даёт рекомендации по выбору конструктивных элементов, осуществляет поставку экструзионных шнеков, а также производит модернизацию экструзионных линий с учётом конкретных потребностей заказчика и общей концепции в отношении управления, электронных и механических компонентов линии.

Компания MTT также производит современные, эффективные и экологически безопасные установки для очистки экструзионных шнеков, цилиндров, экструзионных головок, направляющих устройств, распределительных решёток или литьевых форм. Во время специально разработанного процесса очистки не происходит увеличения размеров и не возникает опасность повреждения поверхности части оборудования, подвергаемой очистке. Более того, при помощи разработанного компанией MTT высокотехнологичного оборудования для микрофинишной обработки можно произвести специальную чистовую обработку поверхности для того, чтобы повысить производительность при использовании экструзионного инструмента.