Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли на особый контроль обеспечение надежного энергоснабжения объектов здравоохранения в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ). На важность сохранения на особом контроле подачи электроэнергии медицинским учреждениям в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке указывал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский. Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения главы группы компаний.

Только за последнюю неделю число больниц принимающих пациентов с COVID-19 в регионах деятельности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выросло с 162 до 173. Получают электроэнергию от сетей компаний 85 перепрофилированных медицинских учреждений, еще 88 обслуживаются сторонними сетевыми организациями.

Согласно данным региональных штабов, в октябре подготовлено максимальное с начала пандемии количество специализированных коек. Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили 69 резервными источниками снабжения электроэнергией суммарной мощностью 6,23 МВт 65 больниц.

В период с апреля по октябрь в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» прошли 123 тренировки по оперативному восстановлению энергоснабжения объектов здравоохранения, проведено 112 проверок технического состояния оборудования и противоаварийной автоматики, наличия аварийного запаса материалов, готовности к работе резервных источников системы электроснабжения.

Особое внимание уделяется готовности персонала к ликвидации аварийных ситуаций с минимальным временем восстановления энергоснабжения потребителей. В компании сформированы 904 оперативно-выездные бригады (ОВБ) и 169 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности. Бригады укомплектованы необходимыми инструментами, приспособлениями, спецтехникой и спецодеждой. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в аварийных ситуациях подготовлены 2 002 резервных источника системы электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 64,7 МВт. РИСЭ находятся в постоянной готовности и при необходимости могут использоваться на любой территории. Также на балансе «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» находятся 6 мобильных подстанций мощностью по 25 МВА.

«Мы продолжаем делать все возможное для обеспечения необходимыми мощностями учреждений здравоохранения в регионах. На нашем контроле ситуация как с уже действующими медучреждениями, так и вновь оборудованными в период непростой эпидемиологической ситуации. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов – это наш вклад в это непростое противостояние с пандемией», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.