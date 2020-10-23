На Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») состоялось первое включение в сеть энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

«Энергоблок № 6 Ленинградской АЭС впервые синхронизирован с сетью и выдал электроэнергию в единую энергосистему России. Это значимое событие, как для самого блока, так и для страны. В процессе наладки энергоблока есть две важных вехи. Одна – это первый вывод реактора в критическое состояние на минимально-контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает жить. И вторая – еще более важная веха – первое включение в сеть, когда энергоблок начинает выполнять свою функцию и производить электроэнергию. Сегодня страна получила еще один блок мощностью 1200 МВт и укрепила свой авторитет передовой державы в области ядерной энергетики», – отметил Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».

«Новый энергоблок был включен в единую энергосистему и прошел испытания на электрической мощности 240 МВт. Впереди – этап опытно-промышленной эксплуатации – ступенчатое освоение мощности реактора до 100 %. На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности», – подчеркнул Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом».

Синхронизации и первому включению энергоблока № 6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 в единую энергосистему страны предшествовал этап энергетического пуска, который включал в себя большой объем работ и испытаний, проверку готовности основного оборудования и систем энергоблока к этапам освоения не только тепловой, но и электрической мощности, поэтапный подъем тепловой мощности реакторной установки от 1 % до 35 % от номинальной. Именно этот уровень тепловой мощности позволил включить турбогенератор в сеть и начать выработку и передачу электроэнергии в единую энергосистему страны.

После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией.

Ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.