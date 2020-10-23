Министры обороны НАТО обсудили на видеоконференции в четверг вопросы защиты подводных кабелей связи между Европой и Северной Америкой от иностранных кораблей. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам видеоконференции министров обороны альянса.

"Вопросы защиты подводных кабелей связи поднимались сегодня в рамках нашей дискуссии по обороне и сдерживанию, а также в разделе о повышении устойчивости наших обществ и вооруженных сил. Эти кабели имеют ключевое значение, поскольку они передают огромный объем глобального массива информации, телекоммуникационные системы, включая интернет, финансовые рынки полностью зависят от этих кабелей. Министры рассмотрели отчет о существующих уязвимых местах системы [соединяющих Европу и Америку в Северной Атлантике подводных] кабелей и о важности адекватной защиты подводной инфраструктуры", - заявил он.

"Эта работа особенно важна, поскольку большая часть этих кабелей находится в частной собственности, а места их прохождения широко известны, что делает их уязвимыми. Поэтому мы должны тщательно мониторить потенциальные угрозы этой системе. У нас есть силы и средства для защиты и мониторинга этой системы, и именно поэтому мы создали специальное военное командование НАТО в Норфолке (США, штат Вирджиния - прим. ТАСС), и одной из целей этого командования является защита подводных систем связи в Северной Атлантике", - сказал Столтенберг.

Североатлантический альянс объявил в сентябре об открытии Объединенного командования альянса в Норфолке, которое займется обеспечением защиты морских транспортных путей в Атлантическом океане между Европой и Северной Америкой. Защита инфраструктуры коммуникаций также вошла в сферу ответственности новой структуры НАТО.

Новое командование возглавил американский вице-адмирал Эндрю Льюис. Новый военно-морской штаб НАТО базируется там же, где и Второй флот США, зоной ответственности которого является Восточное побережье Соединенных Штатов и Атлантический океан. Решение о его создании было принято на встрече министров обороны альянса в июне 2018 года. Согласно концепции военного планирования НАТО, Северная Атлантика рассматривается здесь как ключевой маршрут для переброски военных подкреплений, вооружений и средств снабжения из США в случае полномасштабного военного конфликта в Европе.