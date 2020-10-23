Подрядчиком строительства нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя - крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), стала компания ООО "Лимакмаращстрой" (Limak Marash). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу.

"Договор генерального подряда на строительство пассажирского терминала в аэропорту Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") с объектами сопутствующей и инженерной инфраструктуры будет заключен с компанией ООО "Лимакмаращстрой" (Limak Marash). Именно эта строительная организация признана победителем конкурса, объявленного УК "Аэропорты Регионов" в марте текущего года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выбор проходил в два этапа. На этапе сбора коммерческих предложений в закупочную комиссию поступило четыре оферты - от трех турецких строительных компаний, имеющих представительства в России, и одной российской. Основной этап отбора проходил в формате конкурентных переговоров, которые начались в августе 2020 года. По итогам предварительного отбора до основного этапа были допущены три компании.

"Проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой холдинг "Аэропорты Регионов" ведет в рамках заключенного в марте 2018 года с правительством ЯНАО концессионного соглашения. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год", - уточнили в пресс-службе.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 машино-мест каждая.

Проект строительства нового пассажирского терминала аэропорта Новый Уренгой в начале 2020 года получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Участок под строительство здания расположен с восточной стороны здания существующего аэровокзала. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.