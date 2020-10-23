Подборка основных отраслевых новостей

Представляем Вашему вниманию подборку основных новостей отрасли, подготовленную Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ.

В данном выпуске в отдельный подраздел выделены новости климатической повестки.

Новости отрасли:

Островки производства и потребления: в энергосистеме России возникнут полуавтономные ячейки

У потребителей электроэнергии России появился новый способ выхода из энергосистемы. Они могут объединяться и создавать активные энергетические комплексы (АЭК) с собственной генерацией и сетевой инфраструктурой. Основной плюс — экономия расходов на энергоснабжение при сохранении связи с внешней сетью. Пока проект работает в тестовом режиме, за два года в стране может быть создано множество энергокомплексов общей мощностью до 250 МВт. По оценкам «Энерджинет», потенциал рынка в РФ к 2028 году составит 1,2 ГВт в год. Однако эксперты сомневаются в перспективах проекта, считая новый механизм лишь желанием регуляторов контролировать уход потребителей из централизованной энергосистемы.

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Системный оператор предлагает применять технологии дистанционного управления в тепловой генерации

В ходе онлайн-конференции экспертной группы Ассоциации «Цифровая энергетика» заместитель директора по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов выступил с докладом «Цифровое дистанционное управление графиками нагрузки электрических станций из диспетчерских центров», в котором представил итоги совместного с «РусГидро» проекта.



Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года предполагает внедрение технологий цифрового дистанционного управления режимами работы подавляющего большинства объектов электрической сети 220 кВ и выше и объектами генерации 25 МВт и выше в Единой энергетической системе России.



Технология цифрового дистанционного управления графиками нагрузки электрических станций из диспетчерских центров, разработанная специалистами АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро», позволяет использовать существующие телекоммуникационные каналы между диспетчерскими центрами Системного оператора и автоматизированными системами управления технологическими процессами электростанций, в том числе включающими групповые регуляторы активной (и реактивной) мощности (ГРА(Р)М) гидроэлектростанций.

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В Нижнем Новгороде реализовали необычный солнечный проект

В Нижнем Новгороде реализовали необычный проект — плавучий дом обеспечили автономным электропитанием. Такой результат получили благодаря установке солнечных модулей на необычный объект — дебаркадер. Об этом сообщает Федеральная дистрибьюторская сеть ENERGON.

Сложность заключалась в нестабильной подаче электроэнергии с берега, из-за чего приходилось использовать АКБ. Если источник питания разряжался, приходилось вручную включать дизель-генератор, что вызывало неудобства.

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В Госдуму РФ внесут законопроект об отмене запрета на проектирование прямоточных систем охлаждения для объектов электроэнергетики

1 октября 2020 года в рамках Всероссийского водного конгресса-2020 состоялся круглый стол на тему «Водопользование в топливно-энергетическом комплексе: направления и приоритеты государственной политики». Модератором выступил заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев.

На круглом столе эксперты обсудили регулирование использования прямоточных систем водоснабжения ТЭС и АЭС, проблему учета фонового загрязнения при нормировании сточных вод, использование морской воды для производства электроэнергии, предложения по изменению механизма отнесения водных объектов к водным объектам рыбохозяйственного значения и другие вопросы.

По итогам круглого стола его участники рекомендовали продолжить работу по внесению в Госдуму РФ законопроекта о внесении изменений в Водный кодекс РФ в части отмены запрета на проектирование прямоточных систем охлаждения для объектов электроэнергетики. Водным кодексом с 2008 года установлен запрет на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения, соответственно, все новые блоки ТЭС проектируются с оборотной системой технического водоснабжения.

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Минэнерго РФ предлагает оценить чувствительность крупных потребителей электроэнергии к ее стоимости

Минэнерго РФ предлагает оценить чувствительность крупных потребителей электроэнергии к ее стоимости, а также проанализировать текущие объемы их экспортной выручки и вклада в ВВП, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака в Правительство от 14 августа 2020 года.

В ведомстве считают, что анализ нужен для того, чтобы оценить необходимость отказа от части надбавок на оптовом энергорынке. Минэнерго также предлагает Минэкономики оценить зависимость структуры валового регионального продукта от стоимости электроэнергии в период с 2020 по 2035 годы.

По оценке АКРА, доля расходов на электроэнергию в выручке «РУСАЛ» составляет 21%, у «РЖД» — 8%, у «Металлоинвест» — около 7%, у угольного дивизиона «СУЭК» — примерно 4%, «Северсталь» — 2%, «Полюс» — 1,5%.

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Россия и Индия могут начать сотрудничество в области газомоторного топлива

У России и Индии есть необходимый опыт и реальные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в области газомоторного топлива как на деловом, так и на межправительственном уровнях. Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын в ходе российско-индийского семинара по использованию природного газа в качестве моторного топлива.

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«Интер РАО» будет развивать энергомашиностроение

«Интер РАО» вложит до 45 млрд. рублей в проект создания российской газовой турбины средней и большой мощности на площадке «Русских газовых турбин» («РГТ» — совместное предприятие «Интер РАО» и американской GE), рассказал топ-менеджмент компании 30 сентября 2020 года на презентации бизнес-стратегии до 2030 года.

Как пишет «Ъ», в эту сумму входят платежи по лицензии GE, инвестиции в развитие производства в Рыбинске и приобретение компонентов. К 2025 году планируется углубить локализацию машин до 90–100% и поставить на рынок первую турбину. После завершения проекта «Интер РАО» может выкупить долю GE в СП.

В России пока нет полностью локализованного производства газовых турбин средней (от 65 МВт) и большой (от 100 МВт) мощности.

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12-летний американец самостоятельно собрал функционирующий ядерный реактор

Джексон Освальт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой человек, достигший такого результата.

Подростка вдохновил Тейлор Уилсон, построивший термоядерный реактор в 14 лет.

Юный изобретатель рассказал, что работал над проектом два года и всё делал самостоятельно, несмотря на сложные задачи, с которыми пришлось столкнуться во время сборки реактора, пишет издание Unilad.

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Климатическая повестка:

Наряду с ВИЭ, СПГ способен в ближайшие десятилетия обеспечить решение задач по сокращению выбросов парниковых газов

Наряду с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), сжиженный природный газ (СПГ) способен в ближайшие десятилетия обеспечить решение наиболее актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом заявил Министр энергетики РФ Александр Новак на Конференции производителей и потребителей СПГ.

Россия как лидер мировой энергетической отрасли будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ.

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Россия полностью поддерживает мировые усилия по противодействию изменениям климата

Россия полностью поддерживает мировые усилия по противодействию изменениям климата. Соответствующие задачи обозначены главой государства. Об этом заявил директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин в ходе круглого стола «Низкоуглеродная энергетика. Низкоуглеродные источники энергии и эффективная энергетическая система».

Круглый стол прошел 30 сентября 2020 года в рамках первого Франко-Российского форума по низкоуглеродному промышленному развитию.

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ЛУКОЙЛ в 2022 году введет в строй солнечную электростанцию в Краснодарском крае

Проект компании ЛУКОЙЛ по строительству солнечной электростанции (СЭС) стал одним из победителей открытого конкурсного отбора, проведенного Администрацией Краснодарского края. Мощность объекта составит 2,35 МВт, а для его размещения будут использованы не задействованные в производстве участки Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Проект станет участником программы господдержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на розничном рынке электроэнергии. Вся произведенная электроэнергия будет поставляться территориальной сетевой организации по специальным тарифам в рамках долгосрочного договора сроком на 15 лет. При функционировании СЭС должен быть соблюден минимальный коэффициент использования мощности, а при строительстве применены оборудование и услуги, на 70% локализованные в России. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

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Эксперты обсудили влияние европейского углеродного налога на бизнес в России

Европейскую «Зеленую сделку» уже назвали уникальной стратегией, кардинально меняющей весь экономический курс ЕС, где к 2050 году экономика должна достичь полной углеродной нейтральности. 1 октября 2020 года состоялся вебинар на тему введения европейского углеродного налога и его влияния на бизнес в России, сообщается на сайте Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

По замыслу западных регуляторов, среди прочих мер рассматривается введение углеродного сбора на импорт товаров. Хотя детали и параметры «Зеленой сделки» («Green deal») только начинают обсуждаться на самых разных площадках.

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