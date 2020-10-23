Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 2634-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года, направленный на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.

По оценкам экспертов, к 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы. Во многом это связано с развивающимся в мире трендом на декарбонизацию экономики и снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.Водородная энергетика рассматривается как одно из ключевых направлений достижения углеродной нейтральности, поскольку водород можно получать из низкоуглеродных источников, а его использование в качестве энергоносителя не приводит к выбросам парниковых газов.

В России задача по развитию водородной энергетики закреплена в ключевом отраслевом документе стратегического планирования – актуализированной Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Уже сегодня Россия обладает важными конкурентными преимуществами по развитию водородной энергетики: наличием значительного энергетического потенциала и ресурсной базы,наличием недозагруженных генерирующих мощностей, географической близостью к потенциальным потребителям водорода, научным заделом в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также наличием действующей транспортной инфраструктуры. Это может позволить России в перспективе занять место лидера в сфере производства и поставок водорода на глобальный рынок.

Для реализации имеющегося в стране потенциала и достижения заложенных в Энергетической стратегии целей планом мероприятий («дорожной картой») по развитию водородной энергетики предусмотрены следующие основные направления работ:

разработка отечественных низкоуглеродныхтехнологий производства водорода методами конверсии, пиролиза метана, электролиза и других технологий, в том числе с возможностью локализации зарубежных технологий;

увеличение масштабов производства водорода из природного газа, а также с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), атомной энергии;

обеспечение законодательной поддержки производства водорода;

разработка и реализация мер государственной поддержки создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода и энергетических смесей на его основе;

стимулирование спроса на внутреннем рынке на топливные элементы на водороде в российском транспорте, а также на использование водорода и энергетических смесей на его основе в качестве накопителей и преобразователей энергии для повышения эффективности централизованных систем энергоснабжения;

создание нормативной базы в области безопасности водородной энергетики; интенсификация международного сотрудничества в области развития водородной энергетики и выход на зарубежные рынки.

В соответствии с «дорожной картой» к 2024 году предусмотрена реализация ряда пилотных проектов в области водородной энергетики, направленных, в том числе, на создание, производство и применение пилотных установок производства водорода без выбросов углекислого газа, разработку, изготовление и проведение испытаний газовых турбин на метано-водородном топливе, создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов низкоуглеродного производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или объектах добычи природного газа, производство водорода с использованием атомных электрических станций.

«Реализация утвержденного плана мероприятий позволит создать в России принципиально новую индустрию низкоуглеродного производства, хранения и транспортировки водорода, его использования в энергетике, транспорте и промышленности, а также выйти на зарубежные рынки с новыми компетенциями. Водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать одним из драйверов развития энергетики и базой для формирования в стране водородной экономики», – прокомментировал Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Вместе с тем он отметил, что развитие российского ТЭК должно быть сбалансированным: с одной стороны государство должно оказывать содействие развитию в стране водородных технологических компетенций, а с другой – стремиться сохранить позиции Российской Федерации на традиционных энергетических рынках.

Первоочередной задачей на 2020-2021 годы в рамках реализации плана мероприятий является разработка Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации. В ней будут произведены оценки текущего состояния производства и потребления водорода, а также дана оценка ресурсному и технологическому потенциалу России на перспективном рынке водородных энергоносителей. Кроме того, в документе предполагается сформулировать приоритеты развития водородной энергетики с определением краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей.

В качестве системы управления реализацией стратегических задач будут созданы межведомственнаярабочая группа по развитию водородной энергетики под председательством Министра энергетики Российской Федерации и проектный офис на базе ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, обеспечивающий информационно-аналитическое сопровождение реализации «дорожной карты».

План мероприятий («дорожная карта») по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года разработан Минэнерго России совместно с ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, Минпромторгом России, Минэконмразвития России, Минобрнауки России, Минтрансом России, Минприроды России, отраслевыми компаниями (ГК «Росатом», ПАО «Газпром»), представителями научного, включая Санкт-Петербургский горный университет, и экспертного сообщества.

План мероприятий («дорожная карта») по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года

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