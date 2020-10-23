22 октября 2020 года в рамках выставки ИННОПРОМ Online прошел VIII Форум «Композиты без границ». На площадке форума международные и российские эксперты, представители государственной и региональной власти, главы крупных корпораций и институтов развития обсудили возможности интеграции российского композитного рынка в мировую повестку и применения передовых материалов в разных отраслях промышленности. Оператором форума выступил композитный дивизион Росатома UMATEX, форум впервые прошел в онлайн-формате.

Выступая на пленарном заседании форума «Мировые технологические тренды и роль композитов в них», генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев напомнил, что в прошлом году было подписано соглашение Росатома с Правительством России, направленное на решение задачи развития технологий новых материалов и веществ. В развитие этого документа была разработана «дорожная карта», которая была утверждена заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисовым. Одним из аспектов ее реализации стало направление «Полимерные композиционные материалы».

«К 2030 году мы планируем войти в пятерку лучших производителей, скажем, в пяти новых компетенциях. Без сомнения, вопрос новых материалов, в том числе и материалов на основе углерода, занимают в этом списке лидирующее место», - сказал Алексей Лихачев.

Первый заместитель генерального директора Росатома Кирилл Комаров, выступая на панельной дискуссии «Отрасли – драйверы развития рынка композитов в мире и России», отметил, что Госкорпорация формирует внутриотраслевой заказ на новые материалы в капитальном строительстве объектов атомной отрасли, реконструкции и модернизации АЭС. Одновременно внедрение композитов рассматривается в новых направлениях бизнеса, таких как, водородная энергетика, арктическая инфраструктура и новые модели арктических ледоколов, атомные станции средней и малой мощности. Отдельное внимание Росатом уделяет созданию партнерской сети.

«В этом году UMATEX и Роснано создали совместное предприятие «Композит-Инвест» для реализации проектов в сегменте конечных изделий из композитов в различных отраслях. В кооперации с СИБУРом мы прорабатываем совместные проекты по созданию новой линейки композитных материалов на основе термопластов и сверхвысокомолекулярного полиэтилена», - рассказал Кирилл Комаров. Соглашения о внедрении композитов также заключены с Роскосмосом, «Газпромом», РЖД и «Русгидро».

Генеральный директор композитного дивизиона Росатома UMATEX Александр Тюнин выделил пять отраслей промышленности, где ожидается быстрый рост применения углекомпозитов, благодаря востребованности в конечных изделиях. В сегменте ветроэнергетики прогнозируется 2-3-кратный рост к 2030 году, благодаря постоянному увеличению длины лопасти. Он отметил, что взрывной рост рынка беспилотников и дальнейший рост в гражданской авиации обеспечит рост в 2-2,5 раза. Легкость и надежность спортивного инвентаря – устойчивый сформировавшийся тренд, в рамках которого идет постоянная замена не только традиционных материалов, но уже и полимерных композитов на основе стекловолокна на более легкий прочный углепластик. Потенциал роста спроса за счет развития электрического и водородного транспорта оценивается экспертами в 3-5 раз в ближайшее десятилетие.

Председатель Совета директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц назвал основные аспекты внедрения композитов и новых материалов:

«Это разработка технологий применения, создание библиотек стандартных изделий и работа с конструкторами и технологами традиционных производств. Если вы хотите, что новые материалы использовались на заводах, нужно формировать интерес не только у работающих сегодня инженеров, необходимо готовить студентов для использования этих материалов и технологий. Необходимы механизмы повышения квалификации конструкторов и технологов с точки зрения применения композитов в конечных изделиях. Технологии применения и обучение специалистов – это, на мой взгляд, два ключевых фактора продвижения любых композитов на рынке». «Давайте стараться смотреть чуть-чуть вперед на междисциплинарное совмещение металлических, неметаллических, керамических и волоконно-полимерных композитов», - предложил он.

В рамках форума также состоялась панельная дискуссия «Наука и образование, стартапы – основа технологического лидерства России в композитах», питч-сессии, мастер-класс по формованию композитного обвеса мотоцикла.

В рамках мероприятия прошла церемония объявления победителей III конкурса «Композиты без границ. AWARDS». По итогам голосования жюри победителями стали: в номинации «Лидер в композитном импортозамещении» - компания «ИТЕКМА»; в номинации «Лидер в экспорте композитов» - компания «Гален»; в номинации «Серийные изделия из композитов» - компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»; в номинации «Уникальные композитные решения» - компания «Чайка»; в номинации «R&D разработки в области композитов» - компания «СтройГеоТехнология».