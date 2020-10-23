В Балаклавском районе Севастополя реконструируют гидроузел

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на реконструкцию гидроузла в Балаклавском районе Севастополя. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. Реализация проекта необходима для стабилизации водоснабжения города, сокращения расхода воды и увеличения мощности очистных сооружений.

Реконструируемый гидроузел № 3 расположен в селе Штурмовое Балаклавского района Севастополя. Результаты инженерных изысканий, одобренные Крымским филиалом Главгосэкспертизы России, предусматривают возможность строительства дополнительных водопроводных очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб. м в сутки, что позволит увеличить суточную производительность объекта до 160 тыс. куб. м.

Также здесь реконструируют участок водовода протяженностью 5724 м и насосную станцию первого подъема на площадке гидроузла № 2 мощностью 90 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, будут проложены новые линии водовода, длина которых составит 4651 и 8050 м соответственно.

Финансирование строительства осуществляется за счет средств ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик – ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

Фото: National Geographic Россия