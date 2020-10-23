В Балаклавском районе Севастополя реконструируют гидроузел

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
23 октября 2020, 16:10
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, КРЫМ
Отрасль: Строительство
Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на реконструкцию гидроузла в Балаклавском районе Севастополя. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. Реализация проекта необходима для стабилизации водоснабжения города, сокращения расхода воды и увеличения мощности очистных сооружений.
Реконструируемый гидроузел № 3 расположен в селе Штурмовое Балаклавского района Севастополя. Результаты инженерных изысканий, одобренные Крымским филиалом Главгосэкспертизы России, предусматривают возможность строительства дополнительных водопроводных очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб. м в сутки, что позволит увеличить суточную производительность объекта до 160 тыс. куб. м.
Также здесь реконструируют участок водовода протяженностью 5724 м и насосную станцию первого подъема на площадке гидроузла № 2 мощностью 90 тыс. куб. м в сутки. Кроме того, будут проложены новые линии водовода, длина которых составит 4651 и 8050 м соответственно.
Финансирование строительства осуществляется за счет средств ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик – ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».
Фото: National Geographic Россия
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