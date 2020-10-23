Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также информируем вас, что у нашего постоянного автора статей для рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования», научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО» есть своей Телеграм-канал «ЗВЕЗДА».

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Содержание выпуска: