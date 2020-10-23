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Содержание выпуска:
Определение дефектов обмотки трансформатора при помощи мониторинга вибрации
Опыт создания системы мониторинга частичных разрядов в силовом трансформаторе поданным, снимаемым с измерительного вывода
Практика анализа неисправностей силовых трансформаторов и перехода на обслуживание по состоянию
Метод локализации источника частичных разрядов с использованием данных радиочастотных антенн и методов машинного обучения
Мониторинг состояния центробежных насосов на основе измерения давления
Опыт разработки системы мониторинга частичных разрядов при помощи сети беспроводных датчиков
Применение распределённых оптических датчиков вибрации для контроля железнодорожных составов
Разработка монопольной антенны для определения ЧР на основе структуры листьев растения
Исследование чувствительности метода анализа частотного отклика к разным типам дефектов
Опыт внедрения роботизированной системы мониторинга состояния кабельных линий
Применение метода сеточного поиска в сферических координатах для локализации источника ЧР на подстанциях
Реконструкция частотного отклика трансформатора по онлайн-данным, получаемым от измерительных выводов вводов трансформатора
IoT-система мониторинга состояния трансформатора
Система мониторинга асинхронных двигателей, использующая комбинированную технику
Опыт онлайн-мониторинга сети высоковольтных кабелей
Мониторинг состояния подшипников по расширенному набору гармоник с применением способа снижения размерности входных данных
Разработка цифрового двойника для мониторинга состояния электрических погружных насосов
Разработка системы мониторинга кабелей при помощи датчиков на основе катушек Роговского
Опыт разработки цифрового двойника гидрогенератора
Анализ разрядной активности ЧР в статорной обмотке 50-летнего гидрогенератора
Опыт разработки системы мониторинга гидрогенераторов по измерениям магнитного потока и вибрации