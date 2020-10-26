Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России изучил проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на развитие железнодорожной инфраструктуры горно-обогатительного комплекса «Инаглинский». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Якорный резидент ТОР «Южная Якутия», ГОК «Инаглинский» разрабатывает запасы Западного и Восточного участков Чульмаканского каменноугольного месторождения в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). Угольные грузы с площадки обогатительной фабрики «Инаглинская» отправляются на общую сеть железных дорог через станцию примыкания Чульбасс, расположенную на однопутном неэлектрифицированном участке ст. Нерюнгри-грузовая – ст. Томмот АО «АК «Железные дороги Якутии».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство внешнего подъездного железнодорожного пути необщего пользования от станции Чульбасс до станции Инаглинская-2. Также будет сооружена сопутствующая железнодорожная инфраструктура. Проектируемая ветка обеспечит возможность формирования на приемоотправочных путях ГОКа полновесных составов с углем - унифицированной массой 5700 тонн – и их вывода на общую сеть железных дорог. Строительная длина подъездного пути составит 6,4 км, планируемый объем перевозок угля - 11,5 млн тонн в год.

Реализация проекта позволит также объединить в единый транспортный узел действующую станцию необщего пользования Инаглинская-1, проектируемую (в рамках отдельной проектной документации) станцию необщего пользования Инаглинская-2 и станцию Чульбасс АО АК «Железные дороги Якутии». Ввод в эксплуатацию новых объектов железнодорожной инфраструктуры будет осуществляться в рамках единого комплекса с учетом технологии работы ГОКа.

Работы пройдут в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) в 20 км от поселка Чульман. Трассу новой железной дороги проложат частично вдоль действующего подъездного пути ст. Чульбасс – ст. Инаглинская-1: от точки примыкания к ст. Чульбасс на протяжении 2,7 км, далее трасса проложена в юго-восточном направлении - к площадке станции Инаглинская-2, которая будет размещена на левом берегу долины ручья Прохладный. Расположение площадки приемоотправочного парка планируется со стороны левого берега ручья Мишкинский - притока ручья Прохладный, а зоны погрузки угля - со стороны правого берега.

Кроме того, здесь проложат временную притрассовую автодорогу протяженностью 8,67 км.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - АО «ГОК «Инаглинский». Генеральная проектная организация – ООО «ПромГражданПроект».

Фото: kolmar.ru