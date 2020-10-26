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Кабмин утвердил план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года

Кабмин утвердил план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года

26 октября 2020, 14:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, КАБМИН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Правительство России утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Правительство утвердило план развития водородной энергетики на ближайшие четыре года, - сказал он. - Это первый шаг к формированию в России новой высокотехнологичной отрасли".

По словам премьера, документ предусматривает разработку нормативной базы, государственную поддержку научных исследований и проектов создания производственных мощностей, а также "укрепление позиций отечественных компаний в этом перспективном сегменте мирового рынка".

"Мировым трендом стал курс на постепенный отказ от углеводородных ресурсов. И государство осуществляет сейчас программы развития альтернативных видов энергетики, в том числе водородной, - отметил Мишустин. - Меняется структура спроса на энергоресурсы. Россия как страна-экспортер должна это учитывать".

Глава кабмина подчеркнул, что Россия обладает серьезным потенциалом в сфере водородной энергетики, прежде всего из-за имеющихся ресурсов и близости к рынкам сбыта в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также мощной научно-производственной базы.

"Планируется поддержать пилотные проекты, такие как создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа, - пояснил премьер. - Отдельное внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных кадров для новой отрасли".

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Компания: ТАСС

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