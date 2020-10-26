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На юго-востоке Москвы построят жилье с квартирами для военных

На юго-востоке Москвы построят жилье с квартирами для военных

26 октября 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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До 2026 года на юго-востоке Москвы на месте стадиона «Комета» построят жилой комплекс (ЖК), часть площадей в котором передадут военнослужащим. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что строительством займется Группа «Трансстройинвест», которая занималась реконструкцией аэропорта Внуково.

По данным издания, сама площадка находится в распоряжении пограничной службы ФСБ, которая и привлекла застройщика fee-девелопером проекта. На участке площадью 4,23 га возведут 174 тыс. кв. метров недвижимости, из которых на жилье придется 143 тыс. «квадратов». Остальные площади займет физкультурно-оздоровительный комплекс.

В публикации отмечается, что инвестором проекта, исходя из документов по публичным слушаниям, выступит служба обеспечения пограничной службы ФСБ. На запрос журналистов в ведомстве не ответили. Эксперт рынка недвижимости пояснил изданию, что рыночная стоимость участка могла достигать 5 млрд рублей.

Справочно:

Основным собственником группы «Трансстройинвест» выступает Алексей Фоменко. У компании уже есть крупный совместный проект со структурами ФСБ: «Трансстройинвест» застраивает находящиеся в управлении у службы площадки в коммунальной зоне Гавриково в Южном Бутове, где можно возвести около 300 тыс. кв. метров жилья.

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