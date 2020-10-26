Конкурс на выполнение капитального ремонта станции метро "Маяковская" объявил Петербургский метрополитен, начальная стоимость - 385,6 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

"Капитальный ремонт вестибюля и наклонного хода станции "Маяковская", начальная цена - 385,6 млн рублей", - говорится в материалах.

В ходе работ будет проведен капитальный ремонт наклонного хода, вестибюля станции, строительных конструкций наклонного хода, помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, восстановление гидроизоляционных характеристик. Источник финансирования работ - собственные средства метрополитена. Они должны быть выполнены до 10 декабря 2021 года.

Станция "Маяковская" расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского". Она была открыта 3 ноября 1967 года.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия метрополитена открылась 15 ноября 1955 года.