Важное соглашение сегодня подписано в Белом доме – администрации области. Свои подписи поставили губернатор Владимир Сипягин, гендиректор компании «Электрорешения-П» Максим Красильников, глава Собинского района Александр Разов.

«Электрорешения-П» — поставщик электротехнического оборудования в 12 стран мира, на российском и международном рынках известно продукцией под брендом «EKF». Инвестор готов вложить в строительство производственно-логистического комплекса электротехнической продукции почти 2 миллиарда рублей. Проект рассчитан до 2027 года.

Как сообщает официальная пресс-служба администрации Владимирской области, в Собинском районе благодаря новому комплексу смогут трудоустроить более 500 человек.

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области