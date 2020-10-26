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Под Владимиром появится производственно-логистический комплекс за 1,9 млрд рублей

Под Владимиром появится производственно-логистический комплекс за 1,9 млрд рублей

26 октября 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Важное соглашение сегодня подписано в Белом доме – администрации области. Свои подписи поставили губернатор Владимир Сипягин, гендиректор компании «Электрорешения-П» Максим Красильников, глава Собинского района Александр Разов.

«Электрорешения-П» — поставщик электротехнического оборудования в 12 стран мира, на российском и международном рынках известно продукцией под брендом «EKF». Инвестор готов вложить в строительство производственно-логистического комплекса электротехнической продукции почти 2 миллиарда рублей. Проект рассчитан до 2027 года.

Как сообщает официальная пресс-служба администрации Владимирской области, в Собинском районе благодаря новому комплексу смогут трудоустроить более 500 человек.

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

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