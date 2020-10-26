По заказу «Роскосмоса» в России займутся созданием технологий для ракетного комплекса, который планируют использовать для пилотируемых полетов на Луну, сообщает RosTender.info.

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком, а также на разработку ключевых элементов и технологий его создания. Заявки на участие в тендере принимают до 18 ноября, 24 ноября подведут итоги закупки.

Максимальная цена контракта с победителем составляет 1 млрд 467 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Согласно документации тендера, исполнитель должен будет представить результаты своей работы в ноябре 2021 года.

Цель предстоящих исследований - выявление окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса, предназначенного для запусков пилотируемых космических кораблей массой не менее 22 тонн и лунного взлетно-посадочного комплекса массой не менее 27 тонн на орбиту, отмечается в материалах тендера.

Кроме того, подобные комплексы планируют использовать для непилотируемых полетов с целью решения перспективных социально-экономических, коммерческих, научно-технических и других задач, в том числе по изучению околоземного пространства, Луны и других объектов Солнечной системы и дальнего космоса. Начало летных испытаний предполагается начать на космодроме «Восточный» в 2028 году.

«На этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком должно быть выпущено научно-техническое обоснование по лунному взлетно-посадочному комплексу, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из 4-х человек и длительностью не менее 14 суток»,

- говорится в конкурсной документации.

Напомним, что указ президента Владимира Путина о создании ракеты сверхтяжёлого класса был подписан в начале 2018 года.

