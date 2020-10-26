На подстанции 500 кВ «Кустовая» были заменены защиты автотрансформаторных групп. Вместо устаревших микроэлектронных устройств установлены современные аппараты на базе микропроцессоров. Подобные системы защищают оборудование от коротких замыканий и повышают надежность электроснабжения потребителей города Нижневартовск и предприятий нефтегазодобывающего комплекса региона.

Новое оборудование обладает высокими показателями быстродействия и имеет функции непрерывной самодиагностики, что в значительной степени повышает его надежность. Срок службы микропроцессорных защит составляет 25 лет.

Мощность подстанции 500 кВ «Кустовая» – 1002 МВА. Она обеспечивает электроснабжение предприятий нефтегазодобывающего комплекса Ханты-Мансийского автономного округа, среди которых ПАО «НГК «Славнефть», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Лукойл – Западная Сибирь».