В «Россети Ленэнерго» стартовала новая образовательная программа «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)». Проект реализуется на базе Учебного комплекса компании.

«Применение дронов и других беспилотников гармонично вписывается в цифровую модель современной энергетики. Мы постепенно расширяем зоны их применения и считаем это направление очень перспективным. В этой связи важно не только закупать само оборудование, но и обучать своих специалистов: минимизировать привлечение подрядных организаций и формировать в компании собственные компетенции», - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

В настоящее время БПЛА в «Россети Ленэнерго» используются при проведении аварийно-восстановительных работ (для идентификации объектов и установлении координат мест повреждения). Еще одно направление их применения – контроль работ по расширению и расчистке просек, а также составление карт растительности. Основное преимущество использования таких аппаратов – получение точного положения проводов воздушных ЛЭП, построение трехмерной модели линий электропередачи в границах охранной зоны по данным аэрофотосъемки.

В программу обучения вошли основы воздушного права и воздушной навигации, темы о конструкции и оборудовании беспилотных систем, а также несколько часов практической подготовки.