У Лахта центра построят пассажирскую железнодорожную платформу

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство платформы нового остановочного пункта «Новая Лахта» в Приморском районе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектируемая высокая пассажирская платформа будет построена на перегоне Новая Деревня – Лахта Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги, с правой стороны от действующего главного пути. Длина платформы составит 264 м, переменная ширина - от 7,15 м до 8,08 м. Ее положение и габаритные размеры определены с учетом перспективы строительства второго главного пути.

С территорией Лахта центра железнодорожную платформу соединит подземный пешеходный тоннель, проект которого Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил в марте 2020 года. В тоннель будет вести лестничный сход. Для беспрепятственного доступа, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, установят лифты с вертикальным перемещением и металлические направляющие для подъема и спуска колясок и тележек на лестничном сходе.

Для защиты от ветра и атмосферных осадков проектом предусмотрено установка навеса, архитектурное решение которого предполагает образование крытого, но при этом светлого и изящного пространства. Конструкция позволит создать игру света и тени внутри за счет светового фонаря, выполненного почти по всей длине навеса.

Автотранспорт сможет подъезжать к новой станции по Шуваловскому проспекту и Южной улице.

Проектную документацию на строительство платформы остановочного пункта «Новая Лахта» подготовили в Санкт-Петербургском институте по проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий путевого хозяйства и геологическим изысканиям «Ленгипротранспуть» – филиале АО «Росжелдорпроект». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».