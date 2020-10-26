КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
26 октября 2020, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ВЭБ.РФ, ФОНД ЖКХ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: ЖКХ
ВЭБ и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве в повышении инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) подписали соглашение о сотрудничестве в повышении инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ", - говорится в сообщении. Документ подписали председатель ВЭБа Игорь Шувалов и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин.
В сообщении говорится, что документ предусматривает сотрудничество сторон для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В частности, данное соглашение позволит ВЭБу использовать накопленную Фондом ЖКХ информацию о текущем состоянии систем водоснабжения, водоотведения и аварийности систем ЖКХ.
В сообщении также говорится, что ВЭБ и Фонд ЖКХ будут совместно осуществлять подготовку аналитических материалов о состоянии рынка ЖКХ для дальнейшего использования в проектной деятельности совместно с крупнейшими игроками рынка коммунальных услуг. Отмечается, что Шувалов и Цицин обсудили возможные механизмы привлечения в отрасль ЖКХ внебюджетных инвестиций, в частности, выпуск инфраструктурных облигаций.
© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"
"Для ВЭБ.РФ один из ключевых приоритетов – развитие экономики российских городов. Важное звено в этой работе – модернизация инфраструктуры ЖКХ, прямо влияющее на качество жизни горожан. Совместная работа ВЭБ и Фонда ЖКХ позволит объединить наши компетенции и экспертизу для того, чтобы сделать отрасль более привлекательной для стратегических инвесторов", - сказал Шувалов, слова которого приводятся в релизе.
"Фонд ЖКХ наработал значительный опыт в модернизации систем коммунальной инфраструктуры в субъектах РФ с участием частных инвестиций. Также Фондом ЖКХ проводится активная работа по цифровизации в сфере ЖКХ. Мы готовы делиться этим опытом и участвовать в совместной работе по дальнейшему реформированию коммунальной инфраструктуры", - сказал Цицин.
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