ВЭБ и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписали соглашение о сотрудничестве в повышении инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) подписали соглашение о сотрудничестве в повышении инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ", - говорится в сообщении. Документ подписали председатель ВЭБа Игорь Шувалов и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

В сообщении говорится, что документ предусматривает сотрудничество сторон для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, стимулирования реформирования жилищно-коммунального хозяйства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В частности, данное соглашение позволит ВЭБу использовать накопленную Фондом ЖКХ информацию о текущем состоянии систем водоснабжения, водоотведения и аварийности систем ЖКХ.

В сообщении также говорится, что ВЭБ и Фонд ЖКХ будут совместно осуществлять подготовку аналитических материалов о состоянии рынка ЖКХ для дальнейшего использования в проектной деятельности совместно с крупнейшими игроками рынка коммунальных услуг. Отмечается, что Шувалов и Цицин обсудили возможные механизмы привлечения в отрасль ЖКХ внебюджетных инвестиций, в частности, выпуск инфраструктурных облигаций.

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"Для ВЭБ.РФ один из ключевых приоритетов – развитие экономики российских городов. Важное звено в этой работе – модернизация инфраструктуры ЖКХ, прямо влияющее на качество жизни горожан. Совместная работа ВЭБ и Фонда ЖКХ позволит объединить наши компетенции и экспертизу для того, чтобы сделать отрасль более привлекательной для стратегических инвесторов", - сказал Шувалов, слова которого приводятся в релизе.