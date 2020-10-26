В Вологодской области в течение 10 дней внепланово проверят все линии электропередач, размещенные на опасной для полетов малой авиации высоте, и установят на них сигнальную маркировку. Такое поручение после крушения вертолета дал глава региона Олег Кувшинников.

"Для обеспечения безопасности полетов малой авиации нам необходимо провести проверку всего электросетевого комплекса на предмет маркировки проводов ЛЭП, которые проходят над водой, железной дорогой, автомобильными дорогами на высоте, которая опасна для полетов малой авиации. Есть специальные правила, которые предписывают навешивать такую маркировку на провода. Прошу такую работу провести, и такая маркировка должна быть установлена везде. Гибнут люди из-за неосторожности, из-за нарушений норм безопасности и из-за того, что нет сигнальной маркировки на проводах", -

сказал Кувшинников в понедельник на оперативном совещании областного правительства.

Легкомоторный вертолет Robinson R44, упал в реку Сухону в Нюксенском районе области днем 20 октября. В ходе полета по маршруту Вологда - Великий Устюг он задел ЛЭП над рекой, оборвал провода и упал в воду, при этом три деревни на время были обесточены. В вертолете находились четыре человека, тело одного обнаружили в тот же день, поиски остальных продолжаются.

© Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Вологодской области