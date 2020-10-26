Все районы электросетей в Москве станут цифровыми к 2023 году

Работу проводит компания «Россети Московский регион» в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

«Цифровизация энергетики является одним из основных направлений проекта создания «умного» города. Во всех округах Москвы к 2023 году будут сформированы цифровые районы электрических сетей, главные отличия которых – высокий уровень управляемости, надёжности и более дешевая эксплуатация», – отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Первые цифровые РЭС уже созданы в Северо-Западном округе. Сетевые объекты оснащены оборудованием и датчиками, благодаря которым технологические нарушения выявляются автоматически, а диспетчеры получают точную информацию о месте любого инцидента и его масштабах в режиме реального времени, имеют доступ к данным о качестве электроэнергии, работе устройств релейной защиты и т.д.

В ходе проекта «Цифровой электромонтёр» все 1 400 бригад «Россети Московский регион» оснащены мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. Еженедельно в электронном виде выдается более 550 нарядов и 1 000 распоряжений. Диспетчеры могут видеть расположение специалистов на карте и назначать аварийные заявки ближайшим бригадам.

Повышены оперативность реагирования и производительность труда – в среднем время оформления одного дефекта сокращено в 2 раза, высвобождено 5 100 часов рабочего времени персонала. Сформирована электронная база выявленных дефектов, что позволит внедрять инструменты предиктивной аналитики и перейти на новый подход к формированию ремонтной программы, предупреждая нарушения.

Концепция «умного» города подразумевает глубокую интеграцию информационных и коммуникационных технологий, включая Интернет вещей (IoT), во все системы управления инфраструктурой. Цель – максимально эффективное использование ресурсов для улучшения качества жизни людей.