21-22 октября 2020 года прошла масштабная онлайн-конференция «Умные решения - умная страна: инновационные технологии для новой реальности». Более 60 спикеров, более 1900 участников из многих регионов России, 9 компаний-партнеров, 16 стендов в рамках виртуальной выставки, панельная дискуссия, организованная деловым изданием «Ведомости», экскурсии в центры разработок – отличительные черты мероприятия. Все материалы конференции – видео с выступлениями докладчиков, проекты номинантов премии IT Stars и многое другое – доступны в обширной библиотеке IT-знаний на платформе конференции.

Цель мероприятия – обсудить роль ИТ в новой реальности и перспективы развития бизнеса в непрекращающейся технологической гонке. В центре внимания оказались уроки, которые бизнес может извлечь в период пандемии, и способы превратить проблемы в возможности.

В первый день в конференции приняли участие 14 топовых спикеров. Часть из них выступила с докладами, часть - приняла участие в панельной дискуссии «Новые правила цифрового пространства», организованной деловым изданием «Ведомости».

Наибольший интерес участников ожидаемо вызвало выступление Кьелла Нордстрема, шведского экономиста и бизнес-писателя. Он углубился в футурологию, основанную на глубоком анализе процессов, происходящих «здесь и сейчас». По словам спикера, современная жизнь напоминает фильм «Матрица», в которой любой человек находится под контролем некой мощной силы.

Президент группы компаний ЛАНИТ Филипп Генс в своём выступлении отметил:

«Первая половина 2020 года для всех оказалась крайне тревожным временем: никто не понимал, что делать дальше и к чему приведет тот или иной шаг. Однако достаточно быстро жизнь была восстановлена с учетом новых реалий. Адаптироваться и даже выиграть смогли и дистрибьюторы, и специалисты по облачным сервисам, и ритейлеры, и те, кто занимается дистанционным образованием, даже виртуальной реальностью. В мире ещё до пандемии было множество компаний, которые называли свои направления, продукты или сервисы «умными». То, что произошло во всем земным шаром этой весной, показало, что «умным» себя может называть тот бизнес, который готов быть гибким, искать новые возможности и подстраиваться под новую реальность».

Второй день конференции был разделен на четыре тематические секции, в которых были представлены технологии, решения и стратегии, помогающие бизнесу и государственным организациям повысить эффективность и конкурентоспособность, необходимые для успешной трансформации в цифровые компании. Было показано, как инновации в ИТ повышают ценность бизнеса, создавая конкурентные преимущества, оптимизируя бизнес-процессы, обеспечивая рост или улучшая отношения с клиентами. Среди 47 спикеров секционной программы были лауреаты и финалисты премии IT Stars имени Георгия Генса, которые представили проекты, заслужившие внимание комитета по присуждению премии.

В секции «Эволюция ИТ-инфраструктуры и инженерных систем» докладчики рассказывали о решениях для инженерной, сетевой и ИТ-инфраструктуры предприятия и достижениях в области искусственного интеллекта. В секции «Цифровая трансформация» речь шла о проектах цифровизации различных отраслей: финансовой, строительной, образовательной, документооборота, госсектора. В секции «Новые модели ведения бизнеса» эксперты обсудили современные тенденции и новые подходы к бизнес-процессам, позволяющие сделать бизнес более эффективным: инструменты контроля инфраструктуры, гибридные облачные платформы, сервисную модель поставки аппаратного обеспечения и многое другое. Участники секции «Информационная безопасность» рассматривали различные вопросы из этой области: от ключевых тенденций до конкретных решений и проектов.

Изюминкой второго дня стали виртуальные экскурсии в центры инноваций ведущих мировых технологических компаний: Cisco, Dell Technologies, HP Inc, HPE и Huawei. Также участники конференции охотно посещали виртуальные стенды компаний в рамках выставки.

Все материалы конференции доступны на платформе в разделе «Библиотека IT-знаний» в течение месяца – до 22 ноября 2020 г.

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 11 800 человек.

Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в ТОП-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.

www.lanit.ru

https://www.facebook.com/LANIT.life

https://habr.com/ru/company/lanit/