КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
26 октября 2020, 15:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, РТСОФТ
Отрасль: Электроэнергетика
«РТСофт» проводит второй вебинар осенней серии о работе ПК PowerFactory как единого средства расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности для представителей электроэнергетических компаний.
29 октября 2020 г. в 11:00 (мск) «РТСофт», официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор решений DIgSILENT GmbH в России, проводит вебинар «PowerFactory 2020: Расчеты распределительной сети». Это второй вебинар осенней серии, посвященной работе ПК PowerFactory как единого средства расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности.
Приглашаем к участию представителей электроэнергетических компаний, специалистов и руководителей сетевых компаний, проектных организаций!
Программа вебинара:
Длительность: 1,5–2 часа.
Участие в вебинаре бесплатное. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. Накануне трансляции участники получат ссылку для подключения*.
Будем рады видеть вас среди участников вебинара!
* Обращаем ваше внимание, что регистрация доступна до 10:00 (мск) 29.10.2020 г. Компания «РТСофт» оставляет за собой право принимать итоговое решение о регистрации участников.
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