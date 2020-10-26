«РТСофт» проводит второй вебинар осенней серии о работе ПК PowerFactory как единого средства расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности для представителей электроэнергетических компаний.

29 октября 2020 г. в 11:00 (мск) «РТСофт», официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор решений DIgSILENT GmbH в России, проводит вебинар «PowerFactory 2020: Расчеты распределительной сети». Это второй вебинар осенней серии, посвященной работе ПК PowerFactory как единого средства расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности.

Приглашаем к участию представителей электроэнергетических компаний, специалистов и руководителей сетевых компаний, проектных организаций!

Программа вебинара:

Организация моделирования распределительной сети. Анализ работы распределительной сети. Оптимизация мест размыкания сети. Оптимизация профиля напряжения с учетом различных сценариев работы генерации и нагрузки. Оптимизация баланса фаз. Оптимальное размещение батарей статических компенсаторов. Планирование отключений (выводы в ремонт).

Длительность: 1,5–2 часа.

Участие в вебинаре бесплатное. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму. Накануне трансляции участники получат ссылку для подключения*.

Будем рады видеть вас среди участников вебинара!

* Обращаем ваше внимание, что регистрация доступна до 10:00 (мск) 29.10.2020 г. Компания «РТСофт» оставляет за собой право принимать итоговое решение о регистрации участников.