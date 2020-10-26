Техническая документация к закупке Место поставки (Google Maps)

Серия материалов “Тендерные истории” продолжается. Здесь мы рассматриваем успешные и наиболее поучительные кейсы конкурсных закупок на кабельном рынке России - учиться нужно на лучших примерах.

Снова в наше поле зрения попала тендерная политика “Объединенной энергетической компании” (“ОЭК”). 30 сентября 2020 года на сайте Госзакупок появился новый лот от “ОЭК” на поставку кабеля АПвПуг-10кВ 1х240/50 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, владение 9. Этот адрес уже фигурировал в другом открытом аукционе, который проводился в августе 2020 года. Правда, на этот раз объем закупки увеличился, а срок поставки, наоборот, уменьшился: теперь компания, выигравшая тендер, должна поставить кабель на объект за 4 календарных дня с момента заключения договора. В техзадании указано, что кабель должен быть строго по ГОСТ без отклонений по длине (8 536 м). В Приложении с точностью до метра указано, сколько кабеля должно быть на каждом барабане. Максимальная стоимость закупки составила 4 563 260,24 рублей.



“Объединенная энергетическая компания” является одной из ключевых электросетевых компаний Москвы и несет ответственность за работу электрических сетей, которые реконструирует, поэтому требования к закупаемому кабелю самые высокие: товар должен быть новым, ранее не использованным, с годом выпуска не ранее 2019 года, концы кабеля должны быть защищены от проникновения влаги термоусаживаемыми оконцевателями. И объект поставки очень серьёзный - кабель требуется сверхсрочно, поэтому продавец обязан уведомить “ОЭК” о готовности товара к передаче за 2 рабочих дня до планируемого дня передачи кабеля. При этом оплата товара будет произведена в течение 30 календарных дней (в случае, если лицо, с которым заключается договор, не является субъектом малого и среднего предпринимательства) и 15 рабочих дней (в случае, если лицо, с которым заключается договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства).

Через 2 недели после открытия заявки на кабель появился первый претендент на исполнение, “Альянс-Кабель”. Мы писали уже о способностях этой компании работать быстро и точно, ставили в пример другим участникам кабельного рынка и надеялись, что они тоже научатся так работать. Но в итоге к моменту рассмотрения заявок, который должен был состояться 21 октября 2020 года, прозорливый “Альянс-Кабель” так и остался единственным претендентом на столь крупный заказ.

Комиссия “ОЭК” на заочном заседании с рассмотрением единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме признала этот аукцион несостоявшимся из-за того, что, по сути, в аукционе никто не участвовал. Однако, как мы неоднократно уже отмечали, “Альянс-Кабель” имеет хорошую репутацию и, по всей видимости, “ОЭК” довольна работой компании, поэтому комиссия приняла мудрое решение о соответствии единственной заявки на участие в тендере требованиям Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд «Объединенной энергетической компании». Таким образом, лот стоимостью 4 563 260,24 рублей достался компании “Альянс-Кабель”.

Протокол 328/1 рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме реестровый номер 323-20 (32009540118)

Уникальный опыт компании “Альянс-Кабель” при работе с таким серьезным заказчиком как “Объединенная энергетическая компания” должен быть непременно перенят другими участниками рынка, в свою очередь, наша редакция будет тщательно отслеживать и сообщать своим читателям об успешных кейсах взаимодействия ведущих трейдеров и крупнейших потребителей (особенно с государственным участием).