Во Владивостоке ищут подрядчика для строительства школы №1 в жилом районе Патрокл, сообщает RosTender.info.

Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа объявила тендер на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения. Стоимость работ оценивается в 1 млдр 882 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 10 ноября, в этот же день подведут его итоги.

Согласно условиям контракта, проект школы должен быть готов к маю 2021 года, готовое здание предполагается ввести в строй в декабре 2022 года. Школа сможет принять 1275 учеников.

Как сообщалось ранее в СМИ, школу №1 планируют построить по современному проекту, она будет представлять собой культурный, спортивный и досуговый центр с широким набором неучебных помещений. ООО «Сибирский Проектный Институт», подготовивший проект обоснования инвестиций по школе, предлагал сформировать здание из 7 трехэтажных блоков с разделением на 2 функциональные группы: учебную и общешкольную. По данному проекту в школе предполагалось создать большой спортзал, бассейн, современные мастерские, классы увеличенной площади, а также кабинеты для индивидуальных занятий.