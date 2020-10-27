Опубликована деловая программа Международного форума «Электрические сети», который пройдет с 7 по 9 декабря 2020 года в Москве в выставочном павильоне №57 ВДНХ при поддержке ПАО «Россети».

В программе более 25 мероприятий, в их числе пленарные заседания, круглые столы, выступления в формате разговора с залом, презентации инновационных проектов и деловые встречи.

Основная тематика МФЭС-2020 - стратегия развития электроэнергетики России в «новой реальности». На главном пленарном заседании обсудят дальнейшие цифровые преобразования в отрасли в контексте ограничений из-за пандемии COVID-19.

Одна из дискуссий первого дня посвящена изменению модели взаимодействия поставщиков и потребителей электроэнергии в современных условиях и переходу на дистанционные сервисы. Также запланированы тематические сессии по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России, привлечению инвестиций, тарифному регулированию, импортозамещению и наращиванию кадрового потенциала.

Второй день форума начнется с пленарного заседания «Электросетевая инфраструктура для эффективной реализации национальных проектов». Кроме этого, в повестке обсуждение систем накопления электроэнергии в электрических сетях, развития микрогенерации в России, «умного» городского освещения, кибербезопасности и учета электроэнергии.

В финальный, третий день форума, традиционно пройдет ряд научно-практических конференции, посвященных реализации технической политики «Россетей». Крупнейшая из них - «Релейная защита и автоматизация энергосистем».

В мероприятиях деловой программы примут участие лидеры энергетической отрасли - представители органов власти, руководители крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производители оборудования и технологий, а также эксперты, ученые, общественные деятели.

Напоминаем, что МФЭС-2020 пройдет в ограниченном формате с учетом требований Роспотребнадзора по профилактике заражений COVID-19.

Подробно ознакомиться с программой Форума можно на сайте https://expoelectroseti.ru/

Международный форум «Электрические сети»

Организатор: ПАО «Россети»

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений

В 2019 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 386 экспертов отрасли, 17500 участников, 165 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 405 экспонентов из 31 страны мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы. Кроме того, организован ряд Startup-сессий, где был представлен 51 перспективный российский стартап, каждый из которых может стать прототипом или описанием новой идеи продукта для реализации на предприятиях компании «Россети».

https://expoelectroseti.ru/

https://www.facebook.com/forumelectroseti

https://www.instagram.com/expoelectroseti

Официальные партнеры – ООО НПП «ЭКРА», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», ООО «Прософт-Системы», ГК «Таврида Электрик», ООО НПО «МИР»

Партнеры – ЗАО «ЗЭТО», ООО «Инкотекс-СК», ООО «ЮНИТЕРА ЛАБС»,АО «Меринг Инжиниринг»,АО ГК «Системы и Технологии», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»,АО «ЧЭАЗ»,АО «ОЭК»,АО «НПО «Стример», ООО «СМАРТЭНЕРГО», ООО «УК «ГИГ», ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС», АО «Группа СВЭЛ», АО ВО «Электроаппарат»

Партнеры деловой программы – АО «Русатом Автоматизированные системы управления», ООО «Телематические решения», АО «Сетевая компания»

Специальные партнеры – АО «РАДИУС Автоматика», ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «НТЦ «Механотроника», HUAWEI Enterprise Business Group в России, ООО «ЭНКОР», АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

Партнеры зоны регистрации - ООО «ЭМА», ООО ПО «Форэнерго»

Онлайн партнеры деловой программы - ООО «Сиско Солюшенз»

Партнеры стартап-зоны - Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»

Партнер сессии - АО «РиМ»