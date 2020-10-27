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Павел Сорокин принял участие в работе выставки "Химия-2020"

Павел Сорокин принял участие в работе выставки Химия-2020

27 октября 2020, 17:11
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ХИМИЯ-2020
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Химия-2020

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил на открытии 23-ой Международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2020».

Правительство России проводит планомерную политику по поддержке становления нефтегазохимической отрасли в России, отметил он.

«Важно концентрировать внимание на актуальных вопросах инновационного развития химической отрасли промышленности - рациональном использовании ресурсов, получении продукции высоких переделов, популяризации новейших технологических разработок и достижений. Именно технологии несут самый важный фокус. Для нас развитие нефтехимической отрасли, максимальное использование отечественных технологий и оборудования стоят на первых местах в отраслевой политике», - подчеркнул Павел Сорокин.

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