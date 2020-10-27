Покупать комплектом выгодно!

Срок поставки 4 дня.
27 октября 2020, 16:40
Рубрика: Компании
Метки: СУПР, SUPR
Отрасль: Электротехника
Коробки со стальным корпусом и замком служат для распределения и кроссировки проводников связи. Их используют в сетях жилых, общественных, производственных зданий и помещений. Внутри такой коробки установлен размыкаемый плинт.
Можно приобрести отдельно коробку и все составляющие к ней, но гораздо выгоднее купить полный комплект, а не искать нужный плинт и иные составляющие.
Ранее в нашем ассортименте были коробки на 10, 20, 50 пар гнезд. Теперь мы добавили коробки на 30 и 100 пар.
Товар полностью укомплектован и уже готов к установке.
Покупая комплект, вы получаете:
Для поиска комплекта с необходимой ёмкостью воспользуйтесь следующими артикулами:
Краткое описание:
10 пар
Габариты: (ШхДхВ) - 144х100х61 мм.
Вес: 0,505 кг. 12-0480-3Р
Краткое описание:
20 пар
Габариты (ШхДхВ) - 144х100х61 мм.
Вес: 0,505 кг.
Краткое описание:
30 пар
Габариты (ШхДхВ) - 144х123х61 мм.
Вес: 0,677 кг.
Краткое описание:
50 пар
Габариты (ШхДхВ) - 144х168х61 мм.
Вес: 0,873 кг
Краткое описание:
100 пар
Габариты (ШхДхВ) = 144х280х61 мм
Вес: 1,463 кг
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