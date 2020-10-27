Покупать комплектом выгодно!

Коробки со стальным корпусом и замком служат для распределения и кроссировки проводников связи. Их используют в сетях жилых, общественных, производственных зданий и помещений. Внутри такой коробки установлен размыкаемый плинт.

Можно приобрести отдельно коробку и все составляющие к ней, но гораздо выгоднее купить полный комплект, а не искать нужный плинт и иные составляющие.

Ранее в нашем ассортименте были коробки на 10, 20, 50 пар гнезд. Теперь мы добавили коробки на 30 и 100 пар.

Товар полностью укомплектован и уже готов к установке.

Покупая комплект, вы получаете:

готовую к работе коробку;

упрощение покупки: вам не надо подбирать составляющие;

двойной контроль качества продукции;

экономию в сравнении с покупкой по отдельности каждой детали.

Для поиска комплекта с необходимой ёмкостью воспользуйтесь следующими артикулами:

12-0479-3Р

Краткое описание: 10 пар Габариты: (ШхДхВ) - 144х100х61 мм. Вес: 0,505 кг. 12-0480-3Р

12-0480-3Р

Краткое описание: 20 пар Габариты (ШхДхВ) - 144х100х61 мм. Вес: 0,505 кг.

12-0482-3Р

Краткое описание: 30 пар Габариты (ШхДхВ) - 144х123х61 мм. Вес: 0,677 кг.

12-0481-3Р

Краткое описание: 50 пар Габариты (ШхДхВ) - 144х168х61 мм. Вес: 0,873 кг

12-0483-3Р