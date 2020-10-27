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Покупать комплектом выгодно!

Покупать комплектом выгодно!

27 октября 2020, 16:40
Рубрика: Компании
Метки: СУПР, SUPR
Отрасль: Электротехника 

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Коробки со стальным корпусом и замком служат для распределения и кроссировки проводников связи. Их используют в сетях жилых, общественных, производственных зданий и помещений. Внутри такой коробки установлен размыкаемый плинт.

Можно приобрести отдельно коробку и все составляющие к ней, но гораздо выгоднее купить полный комплект, а не искать нужный плинт и иные составляющие.

Ранее в нашем ассортименте были коробки на 10, 20, 50 пар гнезд. Теперь мы добавили коробки на 30 и 100 пар.

Товар полностью укомплектован и уже готов к установке. 

 Покупая комплект, вы получаете:

  • готовую к работе коробку;
  • упрощение покупки: вам не надо подбирать составляющие;
  • двойной контроль качества продукции;
  • экономию в сравнении с покупкой по отдельности каждой детали.

 Для поиска комплекта с необходимой ёмкостью воспользуйтесь следующими артикулами:

12-0479-3Р

Краткое описание:

10 пар

Габариты: (ШхДхВ) - 144х100х61 мм.

Вес: 0,505 кг. 12-0480-3Р

 

12-0480-3Р

Краткое описание:

20 пар

Габариты (ШхДхВ) - 144х100х61 мм.

Вес: 0,505 кг.

 

12-0482-3Р

Краткое описание:

30 пар

Габариты (ШхДхВ) - 144х123х61 мм.

Вес: 0,677 кг.

12-0481-3Р

Краткое описание:

 50 пар

Габариты (ШхДхВ) - 144х168х61 мм.

 Вес: 0,873 кг

 

12-0483-3Р

Краткое описание:

100 пар

Габариты (ШхДхВ) = 144х280х61 мм

Вес: 1,463 кг

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