Столичные предприятия кабельной промышленности за январь-август 2020 года увеличили экспорт своей продукции до $39,66 млн, что на 2,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель департамента по инвестиционной и промышленной политике города Москвы Александр Прохоров.

"Московские производители кабельной продукции уже не первый год системно наращивают экспортную составляющую. Так, в 2017 году ее экспорт составил 57,77 млн долларов. Через год этот же показатель достиг отметки в 59,73 млн, в 2019 - 64,47 млн долларов", - отметил он.

Сегодня в Москве работают 34 предприятия кабельной промышленности. Их продукция поставляется на производства оборонного комплекса, нефтегазового сектора, атомной энергетики, предприятия, работающие в сфере строительства и космической промышленности, а также многие другие.

Эксперты центра поддержки экспорта "Моспром" проанализировали концентрацию производства кабельной продукции в мире. Исследование показало: "несмотря на то, что на рынке действуют ключевые игроки (Китай, США, Мексика, Франция и Германия), другие игроки могут выйти в лидеры в краткосрочной перспективе". Среди таких стран находится Россия, которая сейчас занимает 13 место из 74 в мировом рейтинге по производству и 30 место по экспорту. Однако уровень развития данной отрасли позволяет спрогнозировать, что в краткосрочной перспективе отечественные компании смогут войти в десятку мировых производителей продукции, убеждены эксперты.

"Потенциал российского экспорта, в частности московского, данной продукции недооценен. Анализ показывает, что у отечественной продукции есть потенциал на рынках Японии, США, Китая и Чехии", - сказала генеральный директор центра "Моспром" Наталья Шувалова.

По прогнозам экспертов центра, в следующем году рост мировых продаж кабельной продукции может составить 9%.