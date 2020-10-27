Со 2 по 6 ноября 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне пройдет «Российская неделя высоких технологий» (РНВТ). За пять лет существования проект приобрел статус ключевого события отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Это авторитетное ежегодное событие стало межотраслевой платформой для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России и источником актуальной информации о тенденциях развития отечественного и мирового телеком- и ИТ-рынков.

Формат РНВТ-2020 объединяет масштабную деловую программу и выставочную экспозицию, которая демонстрирует мировые тенденции и новейшие разработки в области сетей связи, центров обработки данных, программного обеспечения, доступа в интернет, облачных технологий, мобильных решений, искусственного интеллекта и других актуальных направлений.

Главными событиями РНВТ-2020 станут:

32-я международная выставка «Информационные и коммуникационные технологии» – «СВЯЗЬ-2020»,

12-я международная выставка «Навигационные системы, технологии и услуги» – «НАВИТЕХ-2020»,

Форум «Связь-2020: цифровое будущее телеком отрасли»,

Форум «Российский софт – эффективные решения для цифровой экономики».

Все мероприятия объединены под общей концепцией «Цифровая трансформация».

Неделя пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, Федерального агентства связи (Россвязь), под патронатом Торгово-промышленной палаты России. В ее подготовке принимают участие Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

Почему важно участие в «Российской неделе высоких технологий»

Цифровизация стала одним из основных направлений восстановления экономики после кризиса, спровоцированного коронавирусом. ИТ-компании смогли прочувствовать, насколько их работа важна для полноценного функционирования современного общества. Информационные технологии и телекоммуникационные сети показали, что могут обеспечить и удовлетворить новый уровень деловой активности, образования и развлечений в период пандемии.

Использование цифровых сервисов послужило развитию новых цифровых технологий и интересных решений, которые продемонстрируют участники «Российской недели высоких технологий».

На одной площадке встретятся разработчики программного обеспечения, новых технологий и телекоммуникационного оборудования с многочисленными потребителями своей продукции и проведут встречи с компаниями ИТ-отрасли. Для многих телеком-компаний участие в «Российской неделе высоких технологий» – это не столько способ достичь конкурентных преимуществ, но и обязательное условие сохранения позиций и развития.

Организаторы выставок и мероприятий деловой программы предоставят профессионалам отрасли уникальную возможность изучить новинки рынка, найти новых поставщиков и партнеров, получить консультации у технических специалистов компаний-производителей; подобрать необходимое оборудование. Участники выставок максимально интенсивно смогут взаимодействовать на площадке с партнерами и клиентами и заключать выгодные контракты.

Все события будут освещаться в разных тематических отраслевых СМИ, что, безусловно, привлечет значительное количество экспертов на выставки и повысит эффективность участия.

Свое участие в выставках РНВТ подтвердили 150 компаний из 9 стран: Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Финляндии, Швейцарии.

«СВЯЗЬ-2020»

Выставка «СВЯЗЬ» – самое значимое инфокоммуникационное событие года. Мероприятие пройдет в павильоне «Форум» в рамках «Российской недели высоких технологий», которая стала важным этапом реализации проекта «Наука-Технологии-Инновации Экспо» («НТИ-Экспо»). Цель проекта – содействие реализации национальных программ в области трансформации науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры и энергетики.

«СВЯЗЬ» – лучшая выставка в России по тематике «Информация и связь» и абсолютный лидер во всех номинациях. Ежегодно на ней демонстрируются самые последние достижения и инновационные разработки, задающие направление развития рынка на год вперед.

Благодаря взаимодействию с региональными центрами поддержки предпринимательства в выставке участвуют компании из Архангельской, Воронежской, Курской, Самарской, Томской, Тульской, Ульяновской областей, Красноярского края.

Участники выставки представят оборудование, решения и услуги в сферах фиксированной, мобильной, спутниковой и других видов связи, IP-технологий, интернета вещей, центров обработки данных, кабелей связи, программного обеспечения, виртуальной и дополненной реальности, систем электропитания и других. Темы и тренды выставки>>.

Новой темой на выставке станет раздел «Электронные компоненты для телекоммуникаций», который представят компании Keysight Technologies (США), АО «Алмаз-СП» (Россия), ООО «Интэко» (Россия), ГК «Пантес» (Россия), АО ПКК «Миландр» (Россия), ООО «Телеконта» (Россия), ОАО «Элеконд» (Россия), «Скард-Электроникс» (г. Курск) и другие.

Традиционные разделы продемонстрируют компании-лидеры в следующих тематиках:

Раздел «Кабели связи»: порядка 20 компаний представят на выставке кабели связи, линейно-кабельное, измерительное и сервисное оборудование. Среди экспонентов – ООО «2М» (г. Санкт-Петербург), ООО «Астра-Интерком» (г. Санкт-Петербург), ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (г. Екатеринбург), ООО «ПИКЕЙ» (г. Нарофоминск), ООО «Интегра Кабельные системы» (Беларусь), ООО «Компания КСС-КОНТАКТ» (г. Москва), ЗАО «НКТ» (г. Москва), СЗАО «Белтелекабель» (Беларусь), ООО «Сарансккабель-Оптика» (г. Саранск, Мордовия), АО «Соединитель» (г. Миасс), ЗАО «СОКК» (г. Самара), ООО «ТД «НПП СТАРЛИНК», (г. Москва), ТД МСК (г. Москва), ООО «Телеконта» (г. Черноголовка), ООО «ФОПС» (г. Люберцы), ООО «Энергосеть Инвест» (г. Люберцы), ООО «Эником» (г. Хабаровск).

Раздел «Спутниковая связь» будет представлен ведущими операторами спутниковой связи, которые ознакомят с услугами спутникового вещания, VSAT, оборудованием земных станций спутниковой связи: Keysight Technologies (США), ОАО «Газпром космические системы» (г. Москва), ООО «Визком» (г. Москва), ООО «Радиан» (г. Санкт-Петербург), ООО «Инжиниринговое бюро Феникс» (г. Красноярск), «Новые спутниковые технологии» («Рэйс-коммьюникейшн», г. Химки), АО «Полюс-РМ» (г. Москва), ООО «Пром Композит» (г. Москва), ПАО «Радиофизика» (г. Москва), ООО «СВВ» (г. Дмитров).

Участники выставки продемонстрируют оборудование радиодоступа, оборудование профессиональной мобильной радиосвязи, радиоэлектронные компоненты, радиорелейные станции в разделе «Радиосвязь». Среди экспонентов – Satel Oy (Финляндия), ОАО НПФ «Микран», (г. Томск), ООО «Радиан», (г. Санкт-Петербург), НПО «Радиоволна» (г. Санкт-Петербург), ООО НПО «Перспектива», (г. Москва), ООО «Радиоком» (г. Москва), АО «Концерн Автоматика» (г. Москва), ООО «Микроволновые системы» (г. Москва).

Решения для Интернета вещей представят Queсtel Wireless Solutions Co., Ltd, (Китай), Keysight Technologies (США), а также российские участники АО «Концерн Автоматика», ООО «Арго-Про» ООО «Вега-Абсолют», ООО «Айсибиком», ООО «Гудлайн», ООО «Компания Варум», ООО «Юнитесс».

Свыше 30 компаний впервые участвуют в выставке или вернулись после длительного перерыва: ООО «КСС-Контакт», ZPAS (Польша), АО «Алмаз-СП», ООО «Сибтехметалл», ООО «Юнитесс», ООО «Экон технологии», ООО «Энергосеть инвест», ООО «Нетше Лаб», ДВДМ.РУ, «СКАРД-Электроникс», ООО «Радио Гигабит», АО «Концерн «Автоматика», ООО «Орбис Солюшнс» и другие компании. С их продукцией можно ознакомиться на выставке.

Продукция участников «СВЯЗЬ-2020»

В экспозиции будут демонстрироваться образцы продукции, которые впервые будут представлены рынку.

На стенде FB124 предприятие «КОРСАР» представит линейку мобильных шкафов-контейнеров серии АДМИРАЛ®.

Производственная компания ООО «СибТехМеталл» приглашает посетителей на свой стенд FE-084 ознакомиться с корпусной продукцией из листового металла для размещения радиоэлектронных компонентов.

«Сарансккабель-Оптика» презентует на стенде FС075 магистральные, внутризоновые, внутриобъектовые волоконно-оптические кабели, волоконно-оптические кабели, неизолированные провода для линий электропередач, а также медные симметричные кабели парной скрутки для СКС и сетей ШПД.

Компания «Аксион-холдинг», стенд FF140, представит свою новую разработку – радиопередающее устройство (РПДУ) КВ-УКВ диапазона.

ООО «ТС-СКН» на стенде FC125 покажет ультразащищённые ноутбуки, планшетные и карманные ПК, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия механических и климатических внешних воздействующих факторов.

Новости от участников выставки>>

Премьерой на выставке станет новая опция для экспонентов – «Бизнес-гид». Программа предполагает организацию гарантированных встреч с ключевыми закупщиками телекоммуникационных и ИТ-решений на стендах компаний-участников выставки. В этом году выставку посетят и проведут целевые переговоры по закупкам 70 закупщиков из 40 компаний.

Данная программа призвана повысить эффективность участия компаний в выставке. После выставки будет сформирован дайджест и персональный отчет по итогам переговоров с закупщиками, а также отправлены контакты необходимых участников, фото- и видеоматериалы.

Отраслевые форумы и конференции

Программа деловых мероприятий выставки включает:

Пленарную сессию: «Цифровая экономика и телеком отрасль: навстречу новой реальности»

Конференцию «СВЯЗЬ 2020: цифровое будущее телеком отрасли»

Форум «Российский софт – эффективные решения для цифровой экономики»

Конференцию «Телекоммуникационные решения для цифровой экономики»

Форум Международной академии связи

Конференцию «Долгосрочные изменения на операторском рынке и возможные модели будущего»

Online-конференцию «IoT Autumn 2020. IoT по осени считают»

Круглый стол в формате ВКС, организуемый ФГУП «Космическая связь» и Федеральным агентством связи (РОССВЯЗЬ) по теме «Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей».

С программой мероприятий можно ознакомиться здесь>>.

«Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральное агентство связи, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Генеральный спонсор выставки «СВЯЗЬ-2020» – компания ПАО «Мегафон».

«НАВИТЕХ-2020»

Ключевым событием в сфере транспортной телематики и навигации станет 12-я международная специализированная выставка навигационных систем, технологий и услуг «НАВИТЕХ-2020». Выставка пройдет в павильоне «Форум» совместно с крупным мероприятием коммуникационной отрасли – выставкой «СВЯЗЬ-2020» в рамках «Российской недели высоких технологий-2020».

«Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

«НАВИТЕХ» – единственный специализированный выставочный проект в России, который объединяет производителей навигационного оборудования, разработчиков программного обеспечения, навигационных приложений и сервисов, ведущих интеграторов телематических решений и крупных конечных пользователей.

В этом году участниками выставки станут экспоненты из России и Китая. Уникальные навигационные разработки и устройства нового поколения продемонстрируют такие компании, как Queclink Wireless Soulutions Co. Ltd, «Дата Ист», «Дженерал Майкровейв», Красногорский завод имени С. А. Зверева, «Лаборатория Микроприборов», ООО «Марвелмайнд», «НТЛАБ», ООО «СервисСофт».

Тематика выставки отражает актуальные тенденции развития навигационного рынка.

Выставки работают 2-5 ноября с 10.00 до 18.00. 6 ноября – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие «Российской недели высоких технологий-2020» состоится 2 ноября в 12.00, павильон «Форум», зал «Западный».

Обращаем внимание участников и посетителей, что все мероприятия в ЦВК «Экспоцентр» проходят в строгом соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности. Ношение масок и перчаток на территории комплекса обязательно.