В Петербурге построят жилье рядом с будущим кампусом СПбГУ

В Санкт-Петербурге компания «Юнитис» миллиардера Давида Трактовенко построит многоэтажные жилые дома рядом с будущим кампусом СПбГУ. Об этом пишет «Деловой Петербург», уточняя, что комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) уже одобрил предстоящую застройку.

По данным издания, КГА уже подписал распоряжение о предоставлении условно разрешенного вида использования для 24,7 га по адресу: Московское шоссе, уч. 179 (северо–западнее пересечения с Колпинским шоссе). Согласно документам, основной вид использования участка— общественно–деловая застройка.

В публикации отмечается, что на участке планируется возвести 135 тыс. кв. метров жилья, школу и детсад, а также объекты торговли и спорта. Объем строительства социнфраструктуры согласован на комиссии по землепользованию и застройке. Затраты на реализацию проекта предварительно оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Как ранее сообщала «СГ», по данным аналитического отдела агентства недвижимости «Георгия Патанина», в сентябре-октябре 2020 года регионами-лидерами по покупке жилья в Санкт-Петербурге стали Москва, Мурманск и Екатеринбург. Таким образом доля региональных клиентов на рынке жилья Петербурга возросла с 30% до 45%.