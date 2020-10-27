В начале октября в Санкт-Петербурге на деловой сессии “Кабельный бизнес – 2020” одним из докладчиков стал Евгений Румянцев, заместитель генерального директора ООО «ТД «Ункомтех». Его выступление было связано с темой «Пожаробезопасные кабели категории качества ВП».

Тема пожаробезопасных кабелей, как отметил Евгений, волнует сейчас всю кабельную отрасль, и “Ункомтех” – не исключение. Предприятие является одним из активных участников Ассоциации “Честная позиция” и проекта “Кабель без опасности”. По мнению Евгения, то количество ноу-хау, которое производит “Ункомтех” для рынка, не соответствует тем объемам перерабатываемой меди, которые есть, но это связано с тем, что сама компания очень крупная.

На сегодняшний день “Ункомтех” представляет из себя два завода и управляющую компанию вместе с торговым домом. По сути, это одно из крупнейших кабельных объединений. Один завод основан в 1966 году (“Иркутсккабель”), второй – в 1946 (“Кирскабель”). Годовой оборот серьезен настолько, что уже 2 года подряд “Ункомтех” входит в топ-400 компаний по объему выручки по версии журнала “Эксперт”. Кабельная номенклатура при этом очень широкая и продолжает расширяться. В этом году был аттестован кабель на класс напряжения 500 кВ. В декабре начнутся испытания на класс напряжения 500 кВ вместе с отечественной кабельной арматурой. Евгений выразил надежду, что в следующем году история, которая называется импортозамещение, в плане высоковольтных кабелей будет полностью закрыта, что выведет Россию из зависимого положения.

Говоря о долях рынка, которые занимает “Ункомтех” со своей продукцией, Евгений заострил внимание на том, что порядка 30% всех кабелей на класс напряжения 35 кВ занимают продукты компании. Отдельно отметил кабели с минеральной изоляцией, которым принадлежат 100% рынка.

Главной темой выступления Евгения Румянцева стали пожаробезопасные кабели категории ВП. В 2018 году был введен ГОСТ РВ 6145-2018. По сути, это стало неким прорывом, так как до этого момента для военных действовал ГОСТ, который был отменен в 2012 году. Это было огромной проблемой при том, что у военных в хозяйстве имелись абсолютно такие же здания и сооружения, как и в гражданской среде. И естественно, все эти здания должны соответствовать всем современным требованиям, в первую очередь, по пожарной безопасности. “Ункомтех” взялся за исследования в этом направлении, что впоследствии, по словам Евгения, оказалось “каким-то чудовищным и очень дорогостоящим вызовом”: сложность заключалась в подборе компонентов и материалов отечественного производства, хотя по своей конструкции произвести нужно было абсолютно стандартные промышленные кабели.

Реальность такова, что довольно много компонентов для производства кабеля производится не в России. В первую очередь, это касается компонентов кабельной химии, которые используются в пластикатах. А требования военных исходят из того, что обороно-безопасность страны должна быть безусловной, и, соответственно, весь кабель должен быть полностью произведен из отечественных компонентов, за чем следит военная приемка. Кабель по ГОСТ 16442 – это максимум четырехжильный бронированный кабель в пластмассовой изоляции без каких-либо индексов “нг”, “нг(А)”, это кабели без использования каких-либо материалов, отличных от пластика, в них нет ни полиэтилена, ни резины.

”Ункомтех” в итоге сумел подобрать компоненты и произвести, а затем и испытать этот кабель на все специальные факторы (синусоидальная вибрация, механика, акустика, воздействие паров ракетного топлива). Многие пророчили, что целый список испытаний, которым подвергся новый кабель, не будет пройден. Бытует мнение, что эта работа была по силам только мощностям Советского Союза. Однако оказалось, что “Ункомтех” тоже способен ее провести.

Пожалуй, существенное отличие кабеля для военной приемки – это маркировка. Военные не воспринимают латиницу, поэтому “LS” – это “нд” (низкий дым). Если это негорючий кабель или безгалогенный – то “бг”.

“Можете за нас порадоваться, мы сделали эти кабели для армии, ну и я надеюсь, что они найдут применение в армии, повысив ее обороноспособность”, – сказал Евгений Румянцев в завершение своего выступления.