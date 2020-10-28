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АО "Транснефть-Верхняя Волга" подключило реконструированный участок резервной нитки перехода нефтепродуктопровода через реку во Владимирской области

АО Транснефть-Верхняя Волга подключило реконструированный участок резервной нитки перехода нефтепродуктопровода через реку во Владимирской области

28 октября 2020, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Транснефть

Транснефть

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированного участка резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки - Рязань через р. Гусь в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.

Реконструкция велась с марта 2019 года, была произведена плановая замена 1,4 км участка резервной нитки подводного перехода нефтепродуктопровода и перемычек от камер пуска и приема системы очистки и диагностики (КПП СОД) до основной нитки. Выполненные мероприятия обеспечат дальнейшую безопасную эксплуатацию МНПП.

Кроме того, реконструирована система телемеханизации, с помощью которой осуществляется управление технологическим оборудованием и электроосвещением. Система также позволяет контролировать процесс электрохимической защиты трубопровода от коррозии.

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» также выполнили замену линии электропередачи ВЛ-10кВ, подключили к ней две построенные комплектные трансформаторные подстанции. Оборудование обеспечит автоматическую подачу резервного питания в случае аварийного отключения электроэнергии.

Перед подключением были проведены гидравлические испытания участка резервной нитки подводного перехода. Его технологическое подключение к действующему магистральному нефтепродуктопроводу выполнено в период плановой 72-часовой остановки транспортировки дизельного топлива. В работах участвовали 39 человек, использовались 24 единицы специальной техники.

Мероприятия реализованы в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.  Цель - повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

Транспортировка нефтепродуктов возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

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Компания: Пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

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