АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило технологическое подключение реконструированного участка резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки - Рязань через р. Гусь в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.

Реконструкция велась с марта 2019 года, была произведена плановая замена 1,4 км участка резервной нитки подводного перехода нефтепродуктопровода и перемычек от камер пуска и приема системы очистки и диагностики (КПП СОД) до основной нитки. Выполненные мероприятия обеспечат дальнейшую безопасную эксплуатацию МНПП.

Кроме того, реконструирована система телемеханизации, с помощью которой осуществляется управление технологическим оборудованием и электроосвещением. Система также позволяет контролировать процесс электрохимической защиты трубопровода от коррозии.

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» также выполнили замену линии электропередачи ВЛ-10кВ, подключили к ней две построенные комплектные трансформаторные подстанции. Оборудование обеспечит автоматическую подачу резервного питания в случае аварийного отключения электроэнергии.

Перед подключением были проведены гидравлические испытания участка резервной нитки подводного перехода. Его технологическое подключение к действующему магистральному нефтепродуктопроводу выполнено в период плановой 72-часовой остановки транспортировки дизельного топлива. В работах участвовали 39 человек, использовались 24 единицы специальной техники.

Мероприятия реализованы в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель - повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

Транспортировка нефтепродуктов возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.