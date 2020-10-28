В технопарке "Фёдоровское" приступает к работе хорошее, качественное, перспективное производство. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил на торжественной церемонии открытия завода Группы компаний "Аттика" (деревня Аннолово Тосненского района), передаёт корреспондент Online47.

"История компания - классический пример создания и развития успешного производства, - отметил он. - Начинала она с того, что продавала хорошую, качественную продукцию на российском рынке, представляя европейское производство".

По его словам, очень важно, что речь идёт об импортозамещении, необходимом сегодня российской экономике.

"Это хорошее, качественное производство", - подчеркнул глава региона.

Исполнительный директор Ленинградской областной торгово-прмышленноц палаты (ЛОТПП) Игорь Муравьев, также прибывший на открытие предприятия, подчеркнул, что сегодняшнее событие - успех всей Ленинградской области:

"Особенно радует, что это происходит в эти непростые для нашей страны кризисные времена. И это успех всего региона. Потому что работа инвесторов не может идти без взаимодействия с органами государственной власти, муниципальных образований, бизнес-объединений, крупнейшим из которых является областная торгово-промышленная палата".

Перед началом церемонии экскурсию по предприятию провела заместитель гендиректора по производству Ольга Гесь. Она рассказала, что проект немецкий, качество немецкое, но сырье российское и для российского потребителя планируют с выходом на проектную мощностью занять 35% всего рынка лакокрасочных материалов.

"Практически исключен человеческий фактор, 80% степень автоматизации, внедряются принципы бережливого производства. В операторной нескольких человек хватает для контроля", – рассказала Ольга Гесь.

"У нас есть конкуренты, но производить все могут, а так, как мы, по немецкой технологии – нет. Это самый технологичный завод по производству таких материалов", - отметил генеральный директор завода Матвей Раммо.

По его словам, на предприятии работают даже целыми, чем здесь очень гордятся – значит, работа нравится.

Компания реализовала в Ленинградской области проект по производству полимерных материалов для производства лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также для производства строительных материалов (в частности, красок для дорожной разметки) и композитных материалов (пластиковых емкостей, труб, бассейнов) и элементов из них, в том числе стратегического назначения.

В запуск первой производственной очереди входят три линии: универсальная опытно-промышленная, для производства акриловых сополимеров и алкидно-полиэфирная линия. Планируется, что вторая очередь строительства, с запуском двух аналогичных линий соответственно, будет завершена в конце 2021 года.

Фото: Валентин Илюшин/Online47