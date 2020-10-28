"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в первенстве #LEAN100

28.10.2020 АО «МЕТАКЛЭЙ» принимает участие в открытом командно-показательном мероприятии Первенство #Lean100, организованном Центром развития Производственной Системы Химкомплекса, созданным ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России, совместно с Международным центром поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП) и проектом #LeanNext, в рамках Международной выставки «ХИМИЯ 2020».

Команды участников, состоящие из представителей компаний различных отраслей промышленности, совместно с предприятиями химического комплекса, куда входит и АО «МЕТАКЛЭЙ», принимают участие в обучающих командных играх, которые развивают основные принципы построения любой производственной системы. Вовлечение сотрудников и топ-менеджеров предприятий промышленности в основы построения «Бережливого производства» и повышение практических навыков в реализации принципов «Бережливого производства» – основные цели мероприятия.

Темы раундов:

«Цикл PDCA – инструмент организации процесса решения проблем и эффективного проведения улучшений»

«5S – система рациональной организации рабочего пространства»

«Стандартизация процессов»

«Выстраивание потока единичных изделий. Выравнивание загрузки»

В составе команды АО «МЕТАКЛЭЙ»: мастер по бережливому производству Г. Нехаев, начальник цеха Е. Марченко, мастер смены Р. Новиков.