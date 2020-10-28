Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики в РФ до 2035 года, следует из распоряжения кабмина.

"В основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утвержденных указанным распоряжением: а) в наименовании слова "до 2024 года" заменить словами "до 2035 года", - говорится в документе.

В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

Принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с определенными корректировками до 2035 года.