«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала подстанцию 220 кВ «Садовая», которая питает центральные районы Волгограда. Трансформаторная мощность объекта увеличена со 158 до 300 МВА. Созданы условия для электроснабжения трех новых жилых кварталов – в общей сложности 30 многоэтажных домов. Повышена надежность электроснабжения действующих потребителей подстанции, включая предприятия машиностроительной и нефтехимической отраслей. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.

Модернизация проведена в несколько этапов в условиях действующего объекта. Вначале были заменены два устаревших трансформатора 15 МВА и 16 МВА на современные аналоги общей мощностью 50 МВА, затем – установлены два новых автотрансформатора по 125 МВА каждый. Силовое оборудование произведено в России. Оно оснащено энергоэффективной системой охлаждения, включающейся в автоматическом режиме.

На две линейные ячейки расширено открытое распределительное устройство 110 кВ подстанции, что позволит обеспечить электроснабжение новых потребителей через распределительные сети компании «Россети Юг». Планируется подключение жилых кварталов «Родниковая долина», «Парк Европейский» и «Ново-Комарово».

Также проект позволяет повысить надежность электроснабжения промышленных предприятий города. В их числе крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей – предприятие «Волгограднефтемаш», а также НПП «Волгоградпромпроект», которое выпускает антипирены (вещества, снижающие горючесть пластических масс), экстрагенты, пластификаторы.