Большая дискуссия на тему «Локализация оборудования: обеспечение энергетической безопасности в условиях глобального рынка» прошла 28 октября 2020 года на полях РЭФ в Уфе. Организатор секции – Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».

Участие в конференции приняли представители Фонда развития промышленности Министерства промышленности и инновационной политики РБ, Правления Машиностроительного кластера РТ, Ассоциации европейского бизнеса и топ-менеджеры компаний «Мантрак Восток», «Катерпиллар Евразия», «Физика тепла» и Kesarev.

Модератором дискуссии выступил д.пол.н., к.ф.н, действительный член Академии политической науки, Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов.

«Сегодня важно диалектически понимать, что такое «локализация». Необходимо найти баланс – со стороны государства и со стороны экономических игроков», — призвал участников встречи энергоинноватор.

Анвер Каримов, директор Фонда Развития Промышленности Республики Башкортостан, назвал возможности финансирования и поддержки проектов по локализации, в том числе и энергооборудования.

«Вопросы локализации сложно решить одномоментно. Соглашусь с Президентом «ЭнергоИнновации», нельзя делать все, чтобы забрать все наилучшие зарубежные технологии и разом их внедрить в России. И сейчас возникла совершенно уникальная ситуация, когда вызовы времени заставляют нас быстро и эффективно решать. Но это не означает, что нам нужен быстрый результат. Сегодня важно выбрать правильную дорогу», — отметил спикер.

Также Анвер Каримов отметил, что сегодня не нужно ставить какую-то определенную задачу по локализации в регионе, нужно ставить общероссийскую задачу, развивать кооперативные связи и искать те модели, которые позволят дать толчок вперед.

Михаил Аким, Член Правления, Председатель Рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциированный партнер Vitus Bering Management Ltd., профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, представил доклад «СПИК 2.0: возможности и вызовы локализации».

Пакет законопроектов, связанный с обновлением механизма специнвестконтрактов, который получил название СПИК 2.0

Впервые механизм СПИК ввели в 2014-м году. СПИК 2.0 необходим для стимулирования импортозамещения и для перехода к новым технологиям. Усовершенствованный инструмент СПИК сфокусирован на разработке и трансфере технологий. Предполагается, что вектор сместится от решения преимущественно инвестиционных задач в сторону развития и передачи новых технологических компетенций. Сейчас пакет документов по данной инициативе в разработке. Члены Ассоциации европейского бизнеса выступают в качестве экспертов.

«СПИК 2.0 большой шаг по сравнению со СПИК. Но на основе проведенного нами анализа мы считаем, что в данной редакции требуется значительная доработка пакета законопроектов, в том числе необходимо взаимодействие с регионами через РСПП, к примеру. Также важно привлечь иностранных экспертов», — отметил Михаил Аким.

Практические кейсы по локализации энергооборудования представили участники «ЭнергоИнновации», члены Технического комитета Ассоциации Константин Гайжин («Мантрак Восток») и Сергей Чернышов («Катерпиллар Евразия».

«Мы занимаемся поставкой промышленного оборудования на российский рынок, в частности, газопоршневые электростанции на основе Cat. И сейчас проблема с обеспечением необходимым оборудованиям встает все более остро. И единственное решение – локализация. К основным целям локализации ГПЭМ мы относим соблюдение требований ряда российских компаний по импортозамещению и поставке продукции, производство которой локализовано в РФ; адаптация оборудования к ГОСТ, СНиП и условиям применения в РФ; снижение сроков производства, а также оптимизация информационной и технической поддержки продукции», — управляющий по энергетическим установкам ООО «Мантрак Восток» Константин Гайжин.

Сегодня в России, на предприятии «СевЗапТехника, производят энергетические модули контейнерного исполнения, в которых содержание отечественных комплектующих составляет 80%. О примере подробнее рассказал менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Катерпиллар Евразия» Сергей Чернышов.

«Первая пилотная станция российской сборки тестировалась на нашем заводе в США, после этого на производстве под Санкт-Петербургом ее поместили в арктический контейнер. Затем агрегат направили на месторождение, и сейчас его наработка составляет уже более 10 тыс моточасов. Важно отметить, что в процессе его эксплуатации не было выявлено никаких сбоев. Заказчик доволен качеством продукта. Подобные 2 агрегата будут введены в эксплуатацию в ноябре этого года, еще 4 установки готовим к поставке. Мы уже подали пакет документов в ТПП РФ для подтверждения российского происхождения наших электростанций», — поделился спикер.

Докладчик отметил, что компания активно сотрудничает с вузами, вместе они создают центры компетенций, чтобы еще более глобально подходить к задаче локализации.

Добавим, в работе конференции также приняли участие представители Машиностроительного кластера Республики Татарстан. Андрей Кудряшов из группа компаний PitON рассказал о повышении энергоэффективности и надежности электроснабжения (шинопроводах и источниках бесперебойного питания). Феликс Борисов, Управляющий партнёр «ФИЗИКА ТЕПЛА Консалтинг», один из учредителей Ассоциации «Зеленый киловатт» поднял очень важную тему — роль локализации производителей оборудования и материалов, при принятии проектных решений создания инженерных систем на основе ВИЭ. Юрий Панасик, партнер Kesarev, обозначил преимущества и узкие места соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) как элемент новой политики в сфере локализации и поддержки инвестиций.

Напомним, секция транслировалась в сети Интернет. Посмотреть полные выступления можно здесь.