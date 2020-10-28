Стартовала разработка комплекса стандартов «Единая система информационного моделирования». Решение о необходимости создания такого комплекса стандартов приняли эксперты профильного подкомитета ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства» технического комитета ТК 465 «Строительство».

Об этом рассказал руководитель ПК 5 «Управление жизненным циклом объектов капитального строительства», - директор по развитию цифрового проектирования АО «Атомэнергопроект» Сергей Ергопуло.

«Проведенный анализ документов по стандартизации технологий информационного моделирования указал на необходимость укрепления, построения четких взаимосвязей Градкодекса и стандартов для устранения пробелов в требованиях к информационному моделированию в строительстве. Это поможет решить ситуацию, когда проектную документацию в bim нужно разрабатывать в каждом конкретном случае по индивидуальным требованиям каждого заказчика, каждой экспертизы, для строителей. Необходимо также установить связь со смежными стандартами, включая стандарты различных отраслей на всех этапах жизненного цикла объекта. Стать логичным мостиком между интересами всех отраслей в строительстве, между всеми участниками строительного процесса должен комплекс стандартов «Единая система информационного моделирования», – отметил Сергей Ергопуло.

Единая система информационного моделирования предполагает создание групп ГОСТов под серийным номером 10: основополагающие стандарты; классификация и идентификация элементов информационных моделей и объектов; требования к информационному моделированию объектов; требования к информационному моделированию территорий; требования к единому информационному пространству; требования к оценке качества информационных моделей; требования по применению информационных моделей для обеспечения безопасности объектов.

«Комплекс стандартов должен зафиксировать единое понимание целей и задач информационного моделирования на этапах жизненного цикла», – добавил руководитель подкомитета.

В настоящее время подготовлен к рассмотрению в профильном подкомитете ПК 5 проект ГОСТ Р 10.00.0000.ЕСИМ. Основные положения. В проработке находится еще два документа – стандарт, задающий основные требования к информационной модели и информационному моделированию, а также стандарт на термины и определения информационного моделирования.

Всего в настоящее время действуют 15 ГОСТов и 8 сводов правил по информационному моделированию. Проводится работа по актуализации документов стандартизации. Речь об основополагающем СП 333, устанавливающем правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла», и СП 328, устанавливающем правила описания компонентов информационной модели. Оба документа претерпели серьезные изменения.