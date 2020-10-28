Строительство инфраструктуры связи предлагается упростить

В фонде «Сколково» нашли способ упростить установку вышек связи, число которых бизнесу придется существенно нарастить для запуска 5G. Их предлагается подвести под механизм публичного сервитута, что позволит возводить и обслуживать вышки на участках земли без изменения вида их использования, общественных слушаний и даже согласования с собственниками. Операторы «большой четверки» надеются, что это сократит сроки строительства на 6–12 месяцев. Впрочем, отмечают эксперты, такой подход может вызвать недовольство граждан, на чьих землях будут без согласования строить и обслуживать инфраструктуру.

Фонд «Сколково» (центр компетенции по федеральному проекту «Нормативное регулирование цифровой среды») подготовил проект поправок к Земельному и Градостроительному кодексам РФ, упрощающий для операторов связи строительство инфраструктуры. Копия документа есть у “Ъ”, его подлинность подтвердили в АНО «Цифровая экономика», уточнив, что инициативу рассмотрят 5 ноября на заседании рабочей группы.

Как следует из документа, в «Сколково» предлагают разрешить операторам возводить и обслуживать вышки связи высотой до 50 м с базовыми станциями на условиях публичного сервитута.

Это означает, что для возведения не придется изменять вид разрешенного использования участка. Кроме того, сотрудники операторов сотовой связи будут получать доступ для обслуживания инфраструктуры, например ремонта вышки или починки подземного кабеля, без согласования с собственниками участка, объяснил “Ъ” заместитель директора департамента развития и планирования «Сколково» Алексей Соколов.

Государство и бизнес рассматривают разные способы стимулирования развития инфраструктуры связи для перехода в ближайшие годы на новый стандарт 5G, хотя процесс могут замедлить инициативы обязать операторов строить сети на отечественном оборудовании. В АНО «Цифровая экономика» говорят, что сейчас прорабатывают сразу несколько законопроектов, которые должны ускорить развитие инфраструктуры связи. Как сообщал “Ъ” 6 августа, Минцифры предложило, в частности, упростить доступ к объектам в государственной и муниципальной собственности, сделав процедуру менее забюрократизированной.

Для 5G операторам придется резко наращивать число вышек связи, так как на используемых новым стандартом частотах покрытие сокращается.

Этот сегмент растет и без того: по данным AC&M, по итогам 2019 года количество башен, мачт и столбов связи выросло в России на 5,1 тыс. единиц, до 78,7 тыс., а в 2020–2021 годах будет расти еще примерно на 4 тыс. единиц в год. Переход на 5G потребует максимально оперативного и кратного увеличения числа таких объектов, поэтому попытки упростить эту работу логичны, отмечает управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

Бизнес поддерживает инициативу. В «Ростелекоме», Tele2 и «Вымпелкоме» указывают, что использование публичного сервитута позволит сократить срок ввода сети связи в эксплуатацию. Если такой подход реально заработает, в отдельных случаях это позволит сократить сроки строительства объектов на 6–12 месяцев, оценивает представитель «МегаФона». Оператору не придется ждать от полугода и больше, чтобы в документы территориального планирования были внесены изменения вида разрешенного использования земельных участков, согласны в МТС. На положительные для операторов связи и независимых инфраструктурных компаний изменения Земельного и Градостроительного кодексов надеется и президент ГК «Русские башни» (управляет 5,7 тыс. высотных конструкций в 63 регионах РФ) Александр Чуб.

Гендиректор «Гео Девелопмент» Максим Лещев соглашается, что сейчас согласование размещения вышки сотовой связи растягивается на длительное время из-за большого числа ограничений: проблему представляет не только изменение вида разрешенного использования земельного участка, но и его возможное попадание в защитную или охранную зону. Потенциальные риски эксперт связывает с настроениями местных жителей, у которых могут возникать опасения относительно негативного воздействия или внешнего вида вышек сотовой связи — 22 мая “Ъ” уже рассказывал о панике из-за строительства вышек для стандарта 5G в разных странах и регионах России.

Никита Королев, Александра Мерцалова, Коммерсантъ